ທຳນຽບຂາວພວມເຄື່ອນໄຫວທຳການປະຕິຮູບທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ້ ຕາມທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນບາງແຫ່ງນັ້ນ ອາດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍແລ້ວ ຈາກການຖືກໂຈມຕີຂອງພວກແຮັກເກີ້ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບນຶ່ງ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານໄຊເບີ້ ຢູ່ຕາມທ່າກຳປັ່ນ ແລະສະຖານທີ່ຄຸ້ມຄອງທາງທະເລຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ດຳເນີນການກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ້ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ແລະກຳປັ່ນ ແລະແມ່ນກະທັງສາມາດອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນທີ່ມີການສົງໄສວ່າ ເປັນໄພຄຸກຄາມທາງດ້ານໄຊເບີ້ຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ານີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັງຄັບ ໃນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ຕໍ່ສະຖານທີ່ທາງທະເລຕ່າງໆ.
“ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢູ່ຕາມທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆ ແມ່ນຈະແຈ້ງແລະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງປະເທດ ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ” ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແອນ ນິວເບີເກີ (Ann Neuberger) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ. “ການໂຈມຕີທາງດ້ານໄຊເບີ້ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ເທົ່າໆກັນ ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພີ້ມຕື່ມຫຼາຍໄປກວ່າລົມພາຍຸ ຫຼືໄພຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆ.”
ສະຫະລັດມີທ່າກຳປັ່ນຫຼາຍກວ່າ 300 ແຫ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ວ່າຈ້າງຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 31 ລ້ານຄົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່າກຳປັ່ນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີສ່ວນຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນປະມານ 5 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ຕາມຈຸດສຳຄັນໆເພື່ອຮັບເຄື່ອງຂອງທີ່ສົ່ງມາຈາກທົ່ວໂລກ.
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