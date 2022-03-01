ທໍານຽບຂາວກ່າວໃນວັນຈັນມື້ວານນີ້ວ່າ ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຂັດຂວາງການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນທາງການເງິນຂອງ ຣັດເຊຍ, ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທັງລະບົບທະນາຄານກາງ ແລະການລົງທຶນໂດຍກົງຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ພົບກັບບັນຫາໃນອາທິດທີສອງຂອງພວກເຂົາທີ່ທຳການຮຸກຮານປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບບໍ່ສົນໃຈຜູ້ໃດ ພາຍໃຕ້ການກົດດັນທາງດ້ານການທູດ ແລະເສດຖະກິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ບັນດາຜູ້ແທນຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນເຂດຊາຍແດນຂອງ ຢູເຄຣນ-ເບລາຣຸສ ເພື່ອເຈລະຈາສັນຕິພາບ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດການປະຊຸມສຸກເສີນ, ນອກຈາກນັ້ນເງິນຂອງຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ ຕົກລາຄາຢ່າງເປັນປະຫວັດການ.
ການດໍາເນີນການໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການເຮັດສົງຄາມທີ່ສໍາຄັນຂອງ ລັດຖະບານປູຕິນ ແມ່ນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ ດັບສູງໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທໍານຽບຂາວປະເມີນວ່າ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ມີເງິນຈໍານວນປະ ມານ 630 ພັນລ້ານໂດລາໃນຫຼາຍສະກຸນເງິນ ເຊິ່ງລວມທັງເງິນໂດລານໍາອີກດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບປະຫວັດທາງການເງິນຂອງ ຣັດເຊຍ ແບບສັ້ນໆ ກ່ອນໜ້າທີ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດຈະໄດ້ເປີດຂຶ້ນວ່າ “ທະນາຄານກາງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກທີ່ຈະນໍາຊັບສິນດັ່ງກ່າວກັບຄືນປະເທດ ຣັດເຊຍ ຫຼືເອົາໄປໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ການປະກາດແຈ້ງການໃນມື້ນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານທາງດ້ານການເງິນກັບທະນາຄານກາງຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະກອງທຶນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຈະຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງໃນການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ, ແລະຍັບຢັ້ງການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນຈໍານວນຫຼາຍແສນລ້ານໂດລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ,” ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງກ່າວ. “ຈາກການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາພຽງຜູ້ດຽວ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບສິນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫຼືຢູ່ໃນສະກຸນເງິນໂດລາ ຂອງສະຫະລັດນັ້ນໄດ້.”
ຮວມຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດແບບໃໝ່ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງອັງກິດດໍາເນີນການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງການເງິນຕ່າງໆ ກັບທະນາຄານກາງ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ກະຊວງການເງິນ ແລະກອງທຶນຄວາມໝັ້ນຄົງ. ໃນຂະນະທີ່ ສິງກະໂປ ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນລວມມີການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງການເງິນ ແລະຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ.
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