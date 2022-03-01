ສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວພິເສດເພື່ອຕັດຣັດເຊຍອອກຈາກລະບົບການເງິນຂອງໂລກ ຍ້ອນປະເທດດັ່ງກ່າວບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໂດຍຂັດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນຣູໂບຫຼຸດຄ່າລົງໃນການແລກປ່ຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານຕ່າງໆ ທີ່ຈະທຳການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຕົນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ເຮັດທຸລະກິດກັບທະນາຄານກາງ ກອງທຶນຄວາມຮັ່ງມີແຫ່ງຊາດ ແລະກະຊວງການເງິນ ຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ. ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງທະນາຄານຕ່າງໆ ທີ່ມີຊັບສິນເປັນຂອງພະແນກການເຫຼົ່ານັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຈແນັດ ແອລ ແຢລເລັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເອົາແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນມື້ນີ້ ຈະຈຳກັດຢ່າງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະນຳໃຊ້ຊັບສິນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຕ່າງໆ ແລະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກອງທຶນທີ່ປູຕິນແລະພວກວົງໃນຂອງລາວເພິ່ງພາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຂອງລາວ. ມື້ນີ້ ໃນການປະສານງານກັບປະເທດພາຄີ ແລະພັນທະມິດ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ສຳຄັນໆ ເພື່ອຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ຮວມທັງສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ຍີປຸ່ນ ສິງກະໂປ ອອສເຕຣເລຍ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຈຳກັດຮັດແຄບແບບດຽວກັນ.
ການເອົາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພີ້ມໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຈະຕັດທະນາຄານຈຳນວນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ອອກຈາກລະບົບການເງິນ SWIFT ຊຶ່ງທະນາຄານຕ່າງໆນຳໃຊ້ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ. ຕາໜ່າງ SWIFT ຊຶ່ງບໍລິຫານງານໂດຍກຸ່ມສັງຄົມເພື່ອການສື່ສານທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປະຕິງານແບບຄ່ອງຕົວຂອງລະບົບການເງິນໂລກ.
ຮວມຢູ່ໃນການລົງໂທດ ທີ່ມີການປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທະນາຄານກາງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າເຖິງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 630 ພັນລ້ານໂດລາ.
ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງຂອງທະນາຄານກາງຕ່າງໆ ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງ ກໍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປົກປ້ອງເງິນຕາຂອງຕົນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຢ່າງກະທັນຫັນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ