ສະຫະລັດ ຕົກລົງປ່ອຍໂຕ ຊາວອີຣ່ານ 5 ຄົນ ໃນການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ຂະນະທີ່ອີຣ່ານ ຢືນຢັນລາຍຊື່ ຕໍ່ວີໂອເອ

ລາຍລະອຽດໃໝ່ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນນັກໂທດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ພວກເຂົາຈະປ່ອຍຕົວຊາວອິຣ່ານ 5 ຄົນ ທີ່ລັດຖະບານອີຣ່ານໄດ້ຢືນຢັນຊື່ຂອງພວກເຂົາກັບ VOA.
ການຮັບຮູ້ຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນທີ່ຈະປ່ອຍຊາວອິຣ່ານ 5 ຄົນແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ສົ່ງໃຫ້ VOA ໃນຕອນແລງວັນຈັນ. ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອົງການຂ່າວ ຂອງຕາເວັນ ຕົກໄດ້ລາຍງານວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາສະຫະລັດຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວໃນວັນທີ 10 ສິງຫານີ້ວ່າ, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນັກໂທດ, ເຕຫະຣ່ານ ຍັງຈະປ່ອຍຕົວພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ 5 ຄົນ ທີ່ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ຖືກເຕຫະຣ່ານ ກັກຕົວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
"ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວໄປກ່ອນໜ້ານີ້, ສະຫະລັດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ໄປສູ່ບັນຊີທີ່ຖືກກັກຢູ່ໃນສະຖາບັນການເງິນໃນປະເທດກາຕາ ແລະ ປ່ອຍໂຕຊາວອີຣ່ານ 5 ຄົນທີ່ໃນປັດຈຸບັນຖືກກັກຂັງໂຕ ຢູ່ໃນສະ ຫະລັດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປ່ອຍພົນລະເມືອງສະຫະລັດ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນອີຣ່ານ,” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຂຽນເຖິງ VOA.