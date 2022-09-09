ສະຫະລັດ ໄວ້ອາໄລໃນການສິ້ນພະຊົນ ຂອງພະຣາຊີນີທີ່ສະເຫວີຍຣາດດົນນານທີ່ສຸດຂອງອັງກິດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ແລະພວກນັກການເມືອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມພິເສດແລະຜົນສຳເລັດຂອງພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດທີ 2.
“ພະບໍຣົມຣາຊີນີເອລີຊາແບັດທີ 2 ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າພະເຈົ້າແຜ່ນດິນ. ພະນາງໃຫ້ຄຳນິຍາມຍຸກສະໄໝ. ຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີການປ່ຽນແປງສະເໝີນັ້ນ ພະນາງແມ່ນມີໜ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແລະເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຜາສຸກສຳລັບຊາວອັງກິດຫຼາຍໆຮຸ້ນຄົນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ພະຣາຊະວັງບັກກິງແຮມໄດ້ປະກາດ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພະຣາຊີນີທີ່ມີພະຊົນມາຍຸ 96 ພັນສານັ້ນ ໄດ້ສິ້ນພະຊົນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ທີ່ພະຣາຊະວັງແບລມໍຣານ ໃນສະກັອດແລນ. ພະຣາຊະໂອຣົດອົງທຳອິດຂອງພະນາງຈະຂຶ້ນສະເຫວີຍຣາດເປັນກະສັດ ສືບທອດບັນລັງ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງມີແຊລ ໂອບາມາ ກໍພາກັນໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ພະຣາຊີນີ ໃນສານສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້.
“ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍໆຄົນ ທ່ານນາງມີແຊລ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ມີໂອກາດຮູ້ເຫັນເປັນພະຍານໃນການອຸທິດຕົນຕໍ່ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະພວກເຮົາແມ່ນຮູ້ສຶກເຄົາລົບຢຳເກງໃນມູນເຊື້ອທີ່ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ເຮັດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນເປັນຍົດຖາບັນດາສັກຂອງພະນາງ.”
ໃນລະຫວ່າງການຄອງຣາດເປັນເວລາ 70 ປີນັ້ນ ພະນາງໄດ້ເຮັດວຽກກັບປະທານາທິບໍດີ 14 ຄົນຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມແຕ່ປະທານາທິບໍດີແຮຣີ ແອັສ ທຣູແມນ. ພະນາງໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນການສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຫຼາຍໆຄັ້ງ ຮວມທັງການສະເດັດປະພາດໃນປີ 1976 ເພື່ອສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 200 ປີໃນການໄດ້ຮັບເອກກະລາດຂອງສະຫະລັດ, ໃນປີ 1991 ເວລາພະນາງຊົງກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາຮ່ວມຄົບຄະນະ ແລະໃນປີ 2007 ເວລາພະນາງສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມລັດເວີຈີເນຍ ເພື່ອສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 400 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງເມືອງເຈມສ໌ທາວ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນແຫ່ງທຳອິດຂອງຊາວອັງກິດ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະມານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດຝຶກຫັດທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ ໃນການໃຫ້ກຽດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສະແດງກຳລັງແລະຄວບຄຸມສະຕິອາລົມ. ຊີວິດອັນພິເສດ ແລະການນຳພາຂອງພະນາງ ຈະສືບຕໍ່ເປັນແຮງດົນໃຈໃຫ້ແກ່ພວກຍິງສາວ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ທັງໃນປັດຈຸບັນແລະຮຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.”