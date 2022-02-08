ການແຜ່ຜາຍທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຂໍ້ມູນບໍ່ຈິງທາງອອນ ລາຍ ແລະໃນເວທີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫລື DHS ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະ ບັບປັບປຸງຫລ້າສຸດ ກ່ຽວກັບລະບົບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງ ຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເຕືອນວ່າ ເຖິງແມ່ນກະແສຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ສູງສຸດມີການປ່ຽນແປງເລັກຫນ້ອຍໃນປີຜ່ານມາ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກະແສເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍອອກ ໂດຍສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.
DHS ກ່າວວ່າ ການແຜ່ຜາຍການເວົ້າເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງເພື່ອແນໃສ່ບ່ອນ ທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ສະຖາບັນຂອງລັດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ບວກກັບ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງທັງພວກເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍ ໃນ ແລະອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ, "ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຜັນຜວນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ ນອນ, ແລະຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່."
ເວົ້າສະເພາະແລ້ວ ຖະແຫລງການຂອງ DHS ສະບັບປັບປຸງຫລ້າສຸດອ້າງເຖິງ "ການແຜ່ຂະຫຍາຍທາງອອນໄລນ໌ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການເວົ້າເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຫຼືເລື້ອງທີ່ໃຫ້ຄົນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ແລະ COVID-19 ແບບບໍ່ມີຫຼັກຖານ" ທີ່ກະຊວງນີ້ບອກວ່າ ກໍາລັງຖືກຜັນຂະຫຍາຍອອກໂດຍ "ອໍານາດຂອງພວກຕ່າງປະເທດທີ່ປອງຮ້າຍ."
ຖະແຫຼງການນີ້ຍັງໄດ້ເຕືອນເຖິງການສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພອ່ອນ -ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມທີ່ມັກຈະມີການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນລະດັບຈຳກັດ - ລວມ ທັງບ່ອນທີ່ຄົນໄປທຳກິດຈະວັດທາງສາສະໜາເຊັ່ນໂບດ, ວັດສາສະໜາອິສລາມ ແລະວັດສາສະໜາຢີວເປັນຕົ້ນ.
"ການໂຈມຕີເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຕໍ່ວັດສາສະໜາຢີວແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງໂຄລລີວີລ (Colleyville), ລັດເທັກຊັສ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີການ ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ ຫຼືສາສະຫນາ, ຕະຫລອດທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອຖື," ອີງຕາມຖະແຫລງ ການນັ້ນ.
ການຂົ່ມຂູ່ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ຕໍ່ວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຄົນຜິວດຳໃນ ປະຫວັດສາດຍັງ "ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະອາດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກນັກ ທຳການຂົ່ມຂູ່ຫົວຮຸນແຮງປຸກລະດົມໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ," ອີງຕາມຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນັ້ນ.
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