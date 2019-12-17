ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອສເປີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃດໆເທື່ອ ທີ່ຈະລົດລະດັບກຳລັງທະຫານໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ວ່າ ທ່ານຢາກຈະຫັນປ່ຽນກຳລັງບາງສ່ວນ ໄປເຮັດພາລະກິດອື່ນໆ ທີ່ລວມທັງເພັ່ງເລັງໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງບິນກັບຄືນມາຈາກການຢຸດແວ່ ໃນລຸກຊຳເບີກ ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານແອສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະວ່າ “ຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ໄປ” ແຕ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ການຕັດສິນໃຈ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ບໍ່ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຫລຸດລະດັບກຳລັງ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະວ່າ ຕົນຍັງຄົງໝັ້ນໝາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕໍ່ຄູ່ພາຄີອັຟການິສຖານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ສະຫະລັດ ວາງແຜນຈະຖອນກຳລັງທະຫານອອກຈາກອັຟການິຖານ ຫຼາຍພັນຄົນ ໂດຍຢືນຢັດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ທັງສອງປະເທດພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ສື່ມວນຊົນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈົງໃຈທີ່ຈະປະກາດໃນສັບປະດານີ້ ແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອຫລຸດຈຳນວນກຳລັງທະຫານຂອງອາເມຣິກາ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ລົງໃນຈຳນວນປະມານ 4,000 ຄົນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານລິນເຊ ແກຣມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກາບູລ ວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ກຳລັງວາງແຜນ ທີ່ຈະຖອນທະຫານບາງສ່ວນອອກຈາກປະເທດ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະປະກາດ ການຖອນກຳລັງໃນສັບປະດານີ້ ແລະຂັ້ນຕອນນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີໜ້າ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານທຣຳ ອາດຈະຫລຸດຈຳນວນທະຫານລົງ ໃຫ້ເຫຼືອຢູ່ 8,600 ຄົນ ຈາກທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ 12,000 ຄົນ.
ຮອງໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານດາວາ ຄານ ມີນາປາລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ “ເລື້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖອນກຳລັງທະຫານ 4,000 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມໄປແລ້ວ ໃນດ້ານຫຼັກການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານ ແລະສະຫະລັດ. ທ່ານມີນາປາລຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ການຖອນກຳລັງຈະເປັນ “ແບບຄ່ອຍໆຖອນອອກ” ແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ໃນກາບູລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງການຫລຸດກຳລັງລົງນັ້ນ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ “ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ສະພາບການໂຕຈິງຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ” ຫາກແຕ່ ບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ກ່ຽວກັບ ກຳນົດເວລານັ້ນ.