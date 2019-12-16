ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຫຼຸດລະດັບກອງທະຫານໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມ ອັຟການິສຖານ ຢ່າງເຕັມທີ່ຄືເກົ່າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ສະຫະລັດ ມີແຜນທີ່ຈະຖອນກຳລັງທະຫານຫຼາຍພັນຄົນອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຢືນຢັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດພັນທະມິດນັ້ນ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ສື່ມວນຊົນ ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະກາດໄວສຸດແມ່ນທ້າຍອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຕ່າງໆທີ່ຈະຫຼຸດຈຳນວນຂອງກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ໃນ ອັຟການິສຖານ ລົງປະມານ 4,000 ຄົນ.
ຮອງໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ດາວາ ຄານ ມີນາປາລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ບັນຫາກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງ 4,000 ຄົນແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບກຸ່ມຕາລີບານ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ກົດເກນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງ ອັຟການິສຖານ ແລະ ສະຫະລັດ.” ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ມັນຈະເປັນ “ການຖອນຕົວເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ” ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຂະບວນການຖອນກຳລັງແມ່ນຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນສາມເດືອນ “ຂຶ້ນກັບຄວາມເປັນຈິງຢູ່ພື້ນດິນ”, ແນວໃດກໍຕາມ ກໍບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ໃນທັນທີທັນໃດ ກ່ຽວກັບ ຕາຕະລາງເວລານັ້ນ.
ໂຄສົກກອງທັບ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນຄຳເຫັນທີ່ຂຽນຫາ ວີໂອເອວ່າ ມັນບໍ່ມີຕາຕະລາງເວລາ ໃນຄະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງເພື່ອໃຫ້ເລີ່ມການຖອນກຳລັງເທື່ອ.
ໂຄສົກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄົງຜູກມັດຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ການດຳເນີນພາລະກິດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ອັຟການິສຖານຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາຢູ່: ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນລີ້ໄພສຳລັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ ສະຫະລັດ, ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ມີກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ປະມານ 13,000 ຄົນຖືກສົ່ງໄປ ອັຟການິສຖານ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນພາລະກິດປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ນອກຈາກການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຝຶກຊ້ອມກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ພາຍໃຕ້ພາລະກິດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເດັດດ່ຽວຂອງອົງການ ເນໂຕ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸ Fox News ຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນການສຳພາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດວ່າ ທ່ານອາດຫຼຸດຈຳນວນກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖານ ລົງເຖິງປະມານ 8,600 ຄົນ.