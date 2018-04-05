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ສະຫະລັດ ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ ພັນທະ​ມິດ ແລະ​ພາຄີ ​ຂອງ​ຕົນ ​​ເອົາ​ບົດບາດ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ ນັ່ງຄຽງຂ້າງກັບ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານແຈມສ໌ ແມັຕຕິສ (James Mattis) ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 3 ເມສາ 2018.

ສະຫະລັດ ​ກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດພັນທະ​ມິດ​ແລະ​ພາຄີ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ
​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ເພີ້ມການດຳເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ເພື່ອ​ຈະ​ທຳລາຍກຸ່ມກໍ່​ການ
​ຮ້າຍລັດອິ​ສ​ລາມ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ
​ແມ່ນກຳລັງ “ຈະຈົບ​ສິ້ນ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວວາ.”

ການ​ປະກາດ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງຈາກ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມປະສົງຂອງທ່ານ ​
ທີ່​ຈະ​ນຳ​ກຳລັງສະຫະລັດ ປະມານ 2 ພັນ ຄົນ ຊຶ່ງໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​
ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ກັບຄືນປະເທດ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ີ​ຂັ້ນ​ສູງທາງ​ທະຫານ ​ໃຫ້​ສັນ
ຍານ​ວ່າ ​ເປົ້າ​ໝາຍໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ພາລະກິດ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃກ້ຈະເສັດສິ້ນ​ເທື່ອ
ກໍ​ຕາມ.

​ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​
ຂອງກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມວ່າ IS ໂດຍກ່າວວ່າ “ຈຸດປະສົງ​ທາງ​ທະຫານ​ເພື່ອ​ກຳຈັດ​ກຸ່ມ​
ກໍ່ການຮ້າຍ ISIS ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ຈະ​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ​ຢ່າງວ່ອງໄວ ​ໂດຍ​ທີ່​ກຸ່ມ
​ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ​ທຳລາຍເກືອບ​ໝົດ​ແລ້ວ,”

ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດ​ແລະ​ກຸ່ມປະ​ເທດພາຄີຂອງພວກເຮົາ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່
ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ ການ​ມີໜ້າ​ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ຂອງລັດ​ອິສລາມ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ
​ແລະ​ວ່າ ກອງ​ກຳລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ຍັງບໍ່ທັນກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ
​ສືບ​ຕໍ່​ປຶກສາ​ຫາ ລື​ກັບ​ພັນທະມິດ ​ແລະ​ປະເທດເພື່ອນມິດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເ​ເຜນການຕ່າງໆ​
ໃນ​ອະນາ​ຄົດ.”

ເຊີນຊົມ: ພວກນັກວິໄຈ ກ່າວເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຊີເຣຍ

Military Officials, Analysts Warn Against Hasty US Withdrawal from Syria
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Military Officials, Analysts Warn Against Hasty US Withdrawal from Syria

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​ເມື່ອມີການຖາມຕື່ມວ່າ ນັ້ນແມ່ນ​ໝາຍວ່າກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ ຍັງຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດຕໍ່
ໄປບໍ, ​ໂຄ ສົກ​ຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ເຊ​ນ​ເດີຣສ໌ (Sarah
Huckavee Sanders) ກ່າວ​ວ່າ ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ປະເທດ ເວລາການ
​ສູ້​ລົບຕໍ່ຕ້ານ​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ​ໄດ້ກ່າວຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວທີ່​ທຳນຽບ
ຂາວວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັນ ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ທຳ​ອິດ
​ແລ້ວວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ ​ກຳໜົດວັນເວລາໃດໆ​ເປັນເສັ້ນຕາຍ ທ່ານ​ຈະຊັ່ງຊາຈາກໄຊຊະນະຕົວຈິງ.”

ທ່ານ​ນາງແຊນ​ເດີຣສ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​“ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ເວລາແມ່ນພວມຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ ສຳລັບບັນດາປະເທດ
ພາຄີໃນຂົງເຂດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາບົດບາດເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆ ແລະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງແຊນເດີຣສ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “​ແນ່​ນອນ​, ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ຕ້ອງການ​ທີ່​
ຈະ​ເຫັນ​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ແລະເພື່ອ​ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າດຳເນີນ ການຫຼາຍ​ກວ່າ​ນີ້,”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກນັກຕໍ່ສູ້ຊາວເຄີດ ຈາກພັກ (YPG) ໂອ້ລົມກັບກອງກຳລັງສະຫະລັດ ກັບເມືອງກາຣບາຊີຢາ (Darbasiya) ທີ່ຢູ່ຊາຍແດນເທີກີ, ຊີເຣຍ, 29 ເມສາ 2017.
ພວກນັກຕໍ່ສູ້ຊາວເຄີດ ຈາກພັກ (YPG) ໂອ້ລົມກັບກອງກຳລັງສະຫະລັດ ກັບເມືອງກາຣບາຊີຢາ (Darbasiya) ທີ່ຢູ່ຊາຍແດນເທີກີ, ຊີເຣຍ, 29 ເມສາ 2017.

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