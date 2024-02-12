ກອງທັບສະຫະລັດ ໂຈມຕີໃສ່ລູກສອນໄຟຕື່ມອີກ ໃນເຢເມນ

ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈມຕີບັນດາອຸປະກອນ ແລະລູກສອນໄຟ ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ກຸ່ມຮູຕີ ໃນເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຖືກກະກຽມທີ່ຈະຍິງໃສ່ບັນດາກຳປັ່ນໃນທະເລແດງ.
ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາ ລະຫວ່າງເລາ 4-5 ໂມງແລງ. (ຫຼື 1300-1400 ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ) ທາງພາກເຫນືອຂອງເມືອງໂຮເດດາ (Hodeida), ສູນບັນຊາການຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນການໂຈມຕີປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕໍ່ກຳປັ່ນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື USV 2 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນແບບເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ASCM 3 ລູກ... ທີ່ກຽມຈະຍິງໃສ່ເຮືອຢູ່ໃນທະເລແດງ.
ໂທລະພາບອັລ-ມາຊີຣາ (Al-Masirah) ຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີ 3 ຄັ້ງ ໃສ່ເຂດທ່າເຮືອຊາລິຟ (Salif), ໃນຂະນະທີ່ນັກຂ່າວຂອງ AFP ຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດການ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະ ຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ ຮູຕີ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຢຸດຕິການບຸກໂຈມຕີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງພວກກະບົດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃສ່ບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ທີ່ສຳຄັນຢູ່ທະເລແດງ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກຸ່ມຮູຕີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພວກນັກລົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ 17 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີໃນມໍ່ໆມານີ້ ຫລັງຈາກທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໄດ້ໂຈມຕີເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ.
ພວກຮູຕີ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍຈາກສົງຄາມ ລວມທັງທ່າເຮືອ ໂຮເດດາ (Hodeida), ໄດ້ເລີ່ມການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນພະຈິກ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ໂຈມຕີເຮືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສຣາແອລ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນກາຊາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ.
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