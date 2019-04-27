ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຄາດຫວັງທີ່ຈະສົ່ງທະຫານ
ຈຳນວນ 300 ຄົນ ຕື່ມອີກ ໄປຍັງເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບ
ປະເທດເມັກຊິໂກ ໃນບົດບາດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງພວກໜີ
ເຂົ້າເມືອງ ຊຶ່ງແຫວກແນວຈາກນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດແບບເດີມໃນອະດີດ
ທີ່ວ່າ ພວກທະຫານ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຕິດ ຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການເພີ້ມຈຳນວນທະຫານດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະຮວມທັງ ພວກທະຫານທີ່ເປັນພໍ່ຄົວ 100 ຄົນ ທີ່ຈະຈັດສົ່ງອາຫານການກິນ
ໃຫ້ພວກໜີເຂົ້າເມືອງ, ພ້ອມດຽວກັນກັບພວກທະຫານທີ່ມີບົດບາດອື່ນ ທີ່ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຂັບລົດເມທີ່ບັນຈຸພວກໜີເຂົ້າເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນປ່ຽນແປງຈາກນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຈາກອະດີດ
ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ພວກທະຫານເຂົ້າໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພວກໜີເຂົ້າເມືອງເລີຍ.
“ພວກເຮົາຈະມີພວກທະຫານແຈກຢາຍເຂົ້າຫາອາຫານ, ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກໜີເຂົ້າເມືອງ,” ຊຶ່ງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ
ທ່ານ Charlie Summers ໄດ້ກ່າວໄປ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮັກສາການຊົ່ວຄາວ
ທ່ານ Patrick Shanahan ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງນາມໃນການຮ້ອງຮຽນການເພີ້ມຈຳນວນ
ຂອງພວກທະຫານ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ເທື່ອ, ແຕ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ກະທຳມັນ. ທ່ານ Summers ໄດ້ກ່າວວ່າ
ການສະເໜີດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງການດັດແກ້ນະໂຍບາຍປັດຈຸບັນນີ້ໃນການຫຼີກເວັ້ນ
ບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກໜີເຂົ້າເມືອງ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ
ຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະສົ່ງພວກທະຫານເພີ້ມ ເຂົ້າໃສ່ເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບປະເທດ
ເມັກຊິໂກ.
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