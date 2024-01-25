ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ

ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ໃສ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ບໍລິເວນອ່າວເອເດັນໃນວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງລຸນຫຼັງສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນ ຄ້າໃນຂົງເຂດທະເລແດງ.
ສູນບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງກຳກັບນຳການປະຕິບັດງານ ໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງ, ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນໍາວິຖີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 2 ລູກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນ M/V Maersk Detroit, ເຊິ່ງເປັນກຳປັ່ນບັນທຸກສິນ ຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະດໍາເນີນການຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທັນເນີ້ ຜ່ານອ່າວເອເດັນ.
ລູກສອນໄຟລູກທີສາມ ໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ກໍາປັ່ນຂົງສົ່ງຕູ້ຄອນເທັນເນີ້, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກກະບົດຮູຕີ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຢຸດເຊົາ.
"ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຢຸດ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການປະຕິບັດງານຫາກມີຄວາມ ຈໍາເປັນ," ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ້ ເຊິ່ງເປັນໂຄສົກຂອງທໍານຽບ 5 ແຈ ກ່າວຕໍ່ VOA ລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນພຸດວານນີ້, ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ເຄັ່ງຕຶງຕື່ມຂຶ້ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນກົງກັນຂ້າມກັນ, ມັນເປັນການເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ການຂົນສົ່ງສາກົນ ແລະການລໍາລຽງຂອງກຳປັ່ນ ສາມາດແລ່ນຜ່ານເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງນ້ຳແຫ່ງນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.”
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