ກອງທັບ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕຳກັນກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສືບລັບ, ກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນເໜືອທະເລດຳ, ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕົກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ MQ-9 ຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກອບກູ້ກັບມາ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສຳລັບການຕົກນັ້ນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ Su-27 ບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງເຮືອບິນຂອງ ສະຫະລັດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເນັດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ມາຖາມ ກ່ຽວກັບ ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ຣັດເຊຍ, ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນລະດັບອະວຸໂສ, ເພື່ອສະແດງການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ການສະກັດກັ້ນທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ບໍ່ເປັນມືອາຊີບນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ສະຫະລັດ ຕົກ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຣັດເຊຍ ທ່ານນາງ ລິນ ເທຣຊີ “ໄດ້ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບການລາຍງານສັ້ນ ກ່ຽວກັບ ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ.
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວ ໃນການຕອບຄຳຖາມ ຈາກວີໂອເອວ່າ “ຖ້າຂໍ້ຄວາມຈາກ ຣັດເຊຍ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າຢາກຍັບຢັ້ງ ຫຼື ຫ້າມພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ບິນ ຫຼື ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນນ່ານຟ້າສາກົນຢູ່ເທິງທະເລດຳ, ຂໍ້ຄວາມນັ້ນແມ່ນໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ບິນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນນ່ານຟ້າສາກົນ ຢູ່ເໜືອເຂດນ້ຳສາກົນ. ທະເລດຳບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງປະເທດໃດນຶ່ງ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ໃນພາກສ່ວນນັ້ນຂອງໂລກ.”
ອີງຕາມກອງບັນຊາການ ສະຫະລັດ ໃນ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບສະຫະລັດໃນຢູໂຣບນັ້ນ, ເຮືອບິນ Su-27 ຂອງຣັດເຊຍສອງລຳ “ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳມັນລົງໃສ່ ແລະ ບິນຢູ່ທາງໜ້າຂອງເຮືອບິນ MQ-9 ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງ, ບໍ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ເປັນມືອາຊີບ.”