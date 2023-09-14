ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໃນຢູໂຣບ ແລະອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດເລີ້ມການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນປະເທດໄນເຈີ ຄືນແລ້ວ ໂດຍສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະເຮືອບິນອື່ນໆ ອອກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈາກຖານທັບໄນເຈີ ນຶ່ງເດືອນກວ່າໆ ຫຼັງຈາກການເຮັດລັດຖະປະຫານ ໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານທັງໝົດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນຄ້າຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ໃນການເຈລະຈາເມື່ອໄວໆມານີ້ ກັບພວກຜູ້ນຳທະຫານ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເລີ້ມການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຄືນອີກ.
ນາຍພົນເຈມສ໌ ເຮັກເກີ (James Hecker) ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານສ່ວນ ໃຫຍ່ໄດ້ເລີ້ມຄືນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮອດລະດັບຮ້ອຍເປີເຊັນເທື່ອ.