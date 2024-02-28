ກອງທັບສະຫະລັດລາຍງານວ່າ ໄດ້ທໍາລາຍໂດຣນຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 5 ລໍາ

ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະກອງກຳລັງປະສົມ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງພວກກະບົດຮູຕີຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງຕົກຫ້າລໍາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງຂຶ້ນຈາກຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງເຢເມນ ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ, ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ “ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ແລະຕໍ່ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍກຳປັ່ນຂອງກອງກໍາລັງປະສົມຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ເປັນການກະທຳຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນຂອງການປະຕິບັດງານເພື່ອຕ້ານການບຸກໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ.
ພວກກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ ກໍາລັງສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທ່າມກາງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼີກລ່ຽງແລວທາງການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ, ໂດຍເລືອກເອົາເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ແລະແພງກວ່າອ້ອມຮອບທະວີບອາຟຣິກາ.
ບັນດາບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ລາຍງານການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້, ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 110 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງທ່າເຮືອໂຮເດດາ (Hodeida) ຂອງເຢແມນ.
ສູນປະຕິບັດງານການຄ້າທາງທະເລຂອງອັງກິດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງ ທີ່ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍກິໂລແມັດຈາກກໍາປັ່ນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະກໍາປັ່ນລໍາດັ່ງກ່າວ ກໍດໍາເນີນການແລ່ນໄປຫາທ່າກຳປັ່ນຕໍ່ໄປ.
ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພແອັມເບີ (Ambrey) ຂອງອັງກິດກ່າວວ່າ ກໍາປັ່ນລໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນກຳປັ່ນທີ່ປັກທຸງຂອງປະເທດໝູ່ເກາະມາຣໂຊລ, ເຊິ່ງເປັນກໍາປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປະເທດກຣີສເປັນເຈົ້າຂອງ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ