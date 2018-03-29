ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມອາລ ຄາຍດາ (al-Qaida) ແມ່ນນຶ່ງໃນສອງ ຂອງພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມ ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະລີເບຍ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃກ້ກັບ
ເມືອງອູບານີ ແຕ່ໄດ້ກ່າວແຕ່ພຽງວ່າ ມີພວກກໍ່ການຮ້າຍ 2 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.
ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ການໂຈມ
ຕີທາງອາກາດ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການປະຕິບັດງານ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກ
ກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ ຄາຍດາ ໃນລີເບຍ, ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ທ້າວ ມູຊາ ອາບູ ດາວູດ (Musa
Abu Dawud) ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຝຶກຊ້ອມພວກສະມາຊິກອາລ ຄາຍດາ ສາຂາລີເບຍ ໃນກຸ່ມ
ອາລຄາຍດາໃນເຂດມາເກຣັບ Maghreb ຫຼື AQIM.
ກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວດາວູດ ແມ່ນສົ່ງອາວຸດໃຫ້ກຸ່ມ
AQIM ດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານພະລາທິການແລະການເງິນ
ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ“ທຳການຂົ່ມຂູ່ ແລະໂຈມຕີຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ແລະ
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນຂົງເຂດ.”
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອາລຄາຍດາ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນພຸດວານນີ້
ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງທ້າວດາວູດ ໃນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມກຸ່ມສືບ
ລັບໄຊທ໌ ທີ່ສິ້ງຊອມເບິ່ງແລະເຕືອນກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງກຸ່ມຈີຮາດນັ້ນ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2016 ສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸ ໃຫ້ທ້າວດາວູດ ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ
ທີ່ສຳຄັນໃນລະດັບໂລກ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບພວກທີ່ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາແທ້ໆ ຫຼືບໍ່ ກໍສ່ຽງຕໍ່ການ
ຕັ້ງໜ້າ,ການເອົາບາດກ້າວຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນລີເບຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ ພວກກໍ່
ການຮ້າຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງພວກເຂົາມີຈຳນວນສູງສຸດ ກາຍພັນກວ່າຄົນໜ້ອຍນຶ່ງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນປະເທດແລະສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນ
ເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຢູ່
ຖ້າທຽບໃສ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ເຊັ່ນກຸ່ມ AQIM ໃນລີເບຍ, ຊຶ່ງມີຄວາມສຳພັນກັບ
ຂົງເຂດນີ້ ມາດົນນານແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ກຸ່ມອາລຄາຍດາ
ໄດ້ສວຍໂອກາດໃຊ້ລີເບຍເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ເພື່ອວາງແຜນ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະສັ່ງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.”
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