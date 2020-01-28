ເຮືອບິນທະຫານຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໃຊ້ຊ່ວຍໃຫ້ທະຫານທັງຫຼາຍສາມາດສື່ສານ ແລະແຈ້ງຂໍ້ມູນລັບຢູ່ໃນສະໜາມລົບໃຫ້ກັນຊາບນັ້ນໄດ້ຕົກລົງໃນຂົງເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານ, ອີງຕາມການຢືນຢັນຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຫົວໜ້າເສນາທິການຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ, ນາຍພົນ ເດັຟ ໂກລຟາຍນ໌ (Dave Goldfein) ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮືອບິນ E-11A ທີ່ປະກອບມີປຸ່ມສື່ສານຜ່ານທາງອາກາດຢູ່ສະໜາມຮົບ ຫລື BACN. ໃນການກ່າວຢູ່ໃນງານອັນນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານ ໂກລຟາຍນ໌ (Goldfein) ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມໄດ້ອີກແຕ່ຢ່າງໃດ. ໂຄສົກທ່ານນຶ່ງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດປະຈຳຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃນເວລາຕໍ່ ມາກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮືອບິນໄດ້ຕົກລົງຍ້ອນຖືກສັດຕູຍິງເລີຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ມາກຄ໌ ແອັສເພີ (Mark Esper) ກ່າວວ່າ ທ່ານກໍກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບການນັ້ນຢູ່ຕະຫລອດ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກອງທັບ ຂອງຝຣັ່ງ, ທ່ານຟລໍເຣັນສ໌ ພາລີ (Florence Parly) ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການນັ້ນ ຢູ່."
ຄຳເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດເຮືອບິນຕົກແມ່ນມາຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງລາຍງານໂດຍຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງກາສນີ. ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ກຸ່ມຕາລີບານ ກໍກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ຕົກລົງໃນຕອນທ່ຽງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະບໍ່ມີໃຜລອດຊີວິດມາໄດ້ເລີຍ. "ເຮືອບິນສອດແນມຂອງສັດຕູໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃນເຂດຊາໂດ ເຄໂລ (Sado Khelo) ຂອງເມືອງເດຢັກ (Deh Yak) ແຂວງກາສນີ ໃນຕອນທ່ຽງມື້ນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານການບິນ & ສະມາຊິກຂັ້ນສູງຂອງ CIA ເສຍຊີວິດ ໝົດທຸກຄົນ. ຊາກຫັກພັງ & ສົບຄົນຕາຍ ແມ່ນດອຍຢູ່ໃນບ່ອນເຮືອບິນຕົກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊາບີລລາ ມູຈາຮິດ (Zabiullah Mujahid) ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານທີ່ ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ.
ກຸ່ມຕາລີບານມີຊື່ສຽງໃນການເວົ້າເກີນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດ ແລະທ່ານມູຈາຮິດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານໃດໆກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງທ່ານເລີຍ.