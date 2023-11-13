ທະຫານ ສະຫະລັດ 5 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ເຮືອບິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງໃນທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຊ້ອມເຕີມນ້ຳມັນກາງອາກາດ, ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ກອງບັນຊາການ ຢູໂຣບ ຂອງ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຫຼືວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າອຸບັດຕິເຫດນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະກອບມີການຍິງມຸ່ງຮ້າຍ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຈົນກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.
ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສອງລຳ, ກຳປັ່ນໜູນຫຼັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮືອບິນຫຼາຍສິບລຳໄປພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີແບບບໍ່ຄາດຄິດຂອງ ກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອດຳເນີນການຢັບຢັ້ງຕໍ່ການແຜ່ລາມຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ເຮືອບິນ ແລະ ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງແມ່ນໄດ້ເລີ່ມການຄົ້ນຫາຊາກເຮືອບິນນັ້ນໃນທັນທີ, ໃນຂະນະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດຂອງອຸບັນຕິເຫດນັ້ນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ທະຫານ 5 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະໃນແຕ່ລະວັນ” ຂອງທະຫານຂອງປະເທດ “ແມ່ນຂໍ້ພິສູດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງທີ່ມີມາຕະຫຼອດຕໍ່ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານນາງ ຈິລ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສູດມົນພາວະນາສຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຄົນຮັກທີ່ມີຄ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຫ້ມີຈິດໃຈທີ່ສະຫງົບ.”