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ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທະຫານ ສຫລ ຢືນຢັນ ເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຈີນ ທີ່ຈະໃຊ້ຖານທັບເຮືອ ຂອງກຳປູເຈຍ

ພວກທະຫານເຮືອ ຢືນຍາມ ຢູ່ໃກ້ກຳປັ່ນລາດຕະເວນ ຢູ່ຖານທັບເຮືອ ຣຽມ ຂອງກຳປູເຈຍ ໃນເມືອງສີຫານຸວີລ, ກຳປູເຈຍ , ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອາ​ວຸ​ໂສ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ນຶ່ງໄດ້​ຢືນ​ຢັນ
​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ຈີນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ
ຖານ​ທັບ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ ຈີນ ໃນ​ແຂວງ ​ເພ​ຣຍ ສີ​ຫາ​ນຸກ ຂອງ​ປະ​ເທດທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່
​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ນັ້ນ.

ພົນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ​ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ ທ່ານ ໂຈ​ແອ​ລ ບີ ວາວ (Joel B. Vowell) ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ​ຢູ່​ຖານ​ທັບ​ເຮືອ ຣຽມ, ​ເຊິ່ງ​ທ່ານໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ຂອງ​
ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ວ່າ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ຈີນ ເຂົ້າ​ຫາ​ນ່ານ​ນ້ຳ
​ເລິກ​ຂອງ​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ນັ້ນ​ຢູ່​ອ່າ​ວ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ໄທ.

ທ່ານ ວາວ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ​ສຳ​ລັບ​ແຜນ​ການ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ
ແລະນະ​ໂຍ​ບາຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​
ພັດ​ທະ​ນາ​ບາງ​ຢ່າງ​ໂດຍ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ເພື່​ອ​ສ້າງ​ຖານ​ທັບເຮືອ​ຢູ່
​ເມືອງ ຣຽມ.

ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ​ມັນ​ໄດ້​ບອກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ສ້າງ​ບາງ​ຢ່າງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ,
ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເປັນ​ທ່າ​ເຮືອ​ໃຫຍ່, ເຖິງເຄ​ຫາ​ສະ​ຖານ ແລະ ບ່ອນຮັກ​ສາ​ການ​ວາງ​
ແຜນ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ຈາກ​ເມືອງ ຣຽມ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທ​ຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໃນນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ວາວ.

ທ່ານ ວາວ ໄດ້​ເອີ້ນ​ແຜນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍກອງ​ທັບ ຈີນ ໃນ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ວ່າ “ແມ່ນ​ຄວາມ​
ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ໃຫຍ່” ສຳ​ລັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນັ້ນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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