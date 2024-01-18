ສະຫະລັດ ໂຈມຕີລູກສອນໄຟ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ

ກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ບ່ອນຕັ້ງລູກສອນໄຟຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 14 ແຫ່ງ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຢເມນ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງສູນບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງ ຫຼື USCENTCOM.
ຖະແຫຼງການຂອງ USCENTCOM ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຖືກບັນຈຸເພື່ອຍິງອອກໄປ ແລະ "ເກືອບເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກຳປັ່ນສິນຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອີກດ້ວຍ."
ພົນເອກ ໄມໂຄລ ອີຣິກ ເຄີຣີລລາ (Michael Erik Kurilla), ຜູ້ບັນຊາການ USCENTCOM ກ່າວວ່າ “ການກະທຳຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການເດີນເຮືອສາກົນ ແລະເປັນການລົບກວນ ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໃນທະເລແດງໃຕ້ ແລະທາງນ້ຳຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີ ວິດທີ່ບໍລິສຸດຂອງທະຫານເຮືອ ແລະຈະປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ຕະ ຫຼອດໄປ.
ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນການໂຈມຕີໂດຍກົງຄັ້ງທີ 4, ໃນນັ້ນລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບກອງກຳລັງຂອງອັງກິດ ຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ, ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີແລະຂົ່ມຂູ່ຂະບວນເຮືອຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທະເລແດງ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງລຸນຫຼັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ, ໄດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນທີ່ຕິດທຸງເກາະມາຊອລ ເຊິ່ງສະຫະລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານ ກໍາປັ່ນ Genco Picardy ຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປັ່ນລາຍງານວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພຽງເລັກນ້ອຍ.
ພວກກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທ່າມກາງສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນຮາມາສ ຂອງອິສຣາແອລໃນ ເຂດກາຊາ ແລະໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຫລາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງຢູ່ ໃນບໍລິເວນທະເລແດງ.
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