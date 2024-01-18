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ສະຫະລັດ ໂຈມຕີລູກສອນໄຟ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ

  • ວີໂອເອ
ນັກລົບກະບົດຮູຕີ ແລະສະມາຊິກຊົນເຜົ່າ ພາກັນຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກອງທັບທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍພວກຮູຕີ ໃກ້ກັບຊານາອາ, ແລະ ເຢເມນ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024. ສະຫະລັດ ຍິງຄື້ນລູກສອນໄຟຈໍານວນນຶ່ງອີກ ທີ່ຍິງຈາກທີ່ຕັ້ງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກະບົດຮູຕີ ໃນວັນທີ 17.
ນັກລົບກະບົດຮູຕີ ແລະສະມາຊິກຊົນເຜົ່າ ພາກັນຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກອງທັບທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍພວກຮູຕີ ໃກ້ກັບຊານາອາ, ແລະ ເຢເມນ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024. ສະຫະລັດ ຍິງຄື້ນລູກສອນໄຟຈໍານວນນຶ່ງອີກ ທີ່ຍິງຈາກທີ່ຕັ້ງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກະບົດຮູຕີ ໃນວັນທີ 17.

ກຳ​ລັງ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ທໍາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ໃສ່ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 14 ​ແຫ່ງ ​ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງສູນບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງ ຫຼື USCENTCOM.

ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ USCENTCOM ກ່າວ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວ ຖືກ​ບັນຈຸ​ເພື່ອຍິງ​ອອກ​ໄປ ​ແລະ​ "ເກືອບເປັນໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນສິນ​ຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນອີກດ້ວຍ."

ພົນເອກ ໄມໂຄລ ອີຣິກ ເຄີຣີລລາ (Michael Erik Kurilla), ຜູ້ບັນຊາການ USCENTCOM ກ່າວວ່າ “ການກະທຳຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການເດີນເຮືອສາກົນ ແລະເປັນການລົບກວນ ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໃນທະເລແດງໃຕ້ ແລະທາງນ້ຳຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຊີ ວິດທີ່ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ທະຫານ​ເຮືອ​ ​ແລະ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ຕະ ຫຼອດ​ໄປ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ການ​ໂຈມຕີໂດຍ​ກົງ​ຄັ້ງ​ທີ 4, ​ໃນ​ນັ້ນລວມ​ມີ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ທີ່ຄຽງ​ຄູ່​ກັບກອງ​ກຳລັງ​ຂອງ​ອັງກິດ ຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ, ​ໃນການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ແລະຂົ່ມ​ຂູ່​ຂະບວນເຮືອຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ​ແດງ.

ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງລຸນຫຼັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ, ໄດ້ໂຈມຕີກຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ຕິດ​ທຸງເກາະມາຊອລ ເຊິ່ງສະຫະລັດເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ແລະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານ ກໍາປັ່ນ Genco Picardy ຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນຄັ້ງ​ນີ້ ​ແລະ ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ພຽງເລັກນ້ອຍ.

ພວກກະບົດຮູຕີກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍາລັງສະແດງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ​ຊາວ​ປາ​ແລັສໄຕ​ນ໌ ທ່າມກາງ​ສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນຮາມາສ​ ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລໃນ ​ເຂດກາຊາ ​ແລະ​ໄດ້​ທໍາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫລາຍ​ກວ່າ 30 ຄັ້ງ​ຢູ່ ​ໃນບໍລິເວນ​ທະ​ເລ​ແດງ.

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