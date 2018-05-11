ລາຍງານ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ສຫລ ເຕັມໄປດ້ວຍ ຫຼາຍບັນຫາ ຢູ່ໄນເຈີ

ການປະຕິບັດງງານ ຂອງໜ່ວຍລົບພິເສດສະຫະລັດ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ທະຫານອາເມ ຣິກັນ
ສີ່ຄົນ ແລະທະຫານໄນຈີເຣຍສີ່ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍບັນຫາ ທັງຢູ່ໃນຂັ້ນ
ເທິງແລະຂັ້ນລຸ່ມຂອງການບັງຄັບບັນຊາ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ມັນກໍແມ່ນ ການສະແດງກຳລັງ
ແບບທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນ ໂດຍນ້ຳມືຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍລັດອິສລາມ.
ການພົບເຫັນນີ້ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລາຍງານ ທີ່ມີການລໍຖ້າມາດົນນານ ທີ່ໄດ້
ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ຜິດພາດ ໃນລະຫວ່າງສອງວັນຂອງ
ເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ (2017) ໃກ້ກັບບ້ານຕົງໂກ ຕົງໂກປະມານ 200 ກິໂລແມັດຢູ່ທາງ
ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງນິອາເມ ໄນເຈີ.
ນາຍພົນໂທມັສ ວອລດ໌ຮາວເຊີ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ."
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຄໍ້າປະກັນວ່າ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມີການຖອດຖອນຈະຖືກສົ່ງ
ໄປຍັງລະດັບ ພາຍໃນກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາຫຼື AFRICOM.
ລາຍງານ ທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການສືບສວນຫົກເດືອນ ຮວມທັງບັນທຶກຕ່າງໆຫຼາຍພັນໜ້າ
ທີ່ໄດ້ເກັບກຳໂດຍຄະນະສືບສວນຂອງກອງທັບ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນໄປຍັງ ສະຖານທີ່ໆຖືກ
ດັກສະກັດໂຈມຕີ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງຫລັກຖານຕ່າງໆ ແລະໂອ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ເຫັນ
ເຫດການ 143 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ລອດຊີວິດ 37 ຄົນຈາກ ການຖືກກັດສະກັດໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ບົດສະຫລຸບແປດໜ້າຂອງການພົບເຫັນ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມລົ້ມແຫຼວ
ຫຼືການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ພຽງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ” ແຕ່ຫາກເປັນການເອົາກ້າວທີ່ຜິດພາດອັນ
ສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງ ຍ້ອນການຂາດເຝິກແອບ ຂາດການກະ ກຽມໃນການປະຕິບັດງານ
ໃນວັນນັ້ນ ແລະຂາດອຸບປະກອນທີ່ເໝາະສົມ.
ນາຍພົນຕີໂຣເຈີ ຄລາວຕີເອ ຫົວໜ້າເສນາທິການຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ
ແລະຜູ້ນຳພາໃນການສືບສວນ ກ່າວວ່າ “ມີການດຳເນີນຂັ້ນຕອນໃນທຸກ ລະດັບຂອງ
ກອງບັນຊາການ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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