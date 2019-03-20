ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ 14 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນ
ລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ຫ້າຄັ້ງໃນປະເທດ ໂຊມາເລຍ ໃນ
ໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດ
ຢ່າງແຂງຂັນ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ
ຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຊິ່ງລວມມີການອະທິບາຍຈາກສັກຂີພິ
ຍານທີ່ຖືກສຳພາດ 65 ຄົນ, ຮູບຫຼາຍໃບ, ຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ແລະ ການປະກາດ
ທາງສື່ສັງຄົມ ເປັນຫຼັກຖານຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນພາກພື້ນຕອນໃຕ້ຂອງ
ໂຊມາເລຍ ຈາກເດືອນ ຕຸລາ 2017 ຫາ ທັນວາ 2018.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ໃຫ້
ຫຼັກຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ສຳລັບເຫດການ 4 ຄັ້ງພວກນີ້ ແລະ ຄັ້ງທີຫ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດວ່າ ເປັນການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ.
ກອງບັນຊາການ ສະຫະລັດ ໃນ ອາຟຣິກາ ຫຼື AFRICOM, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການໂຈມ
ຕີທາງທະຫານຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ໃນໂຊມາເລຍ ໃນການປະສານງານກັບລັດຖະ
ບານ ໂຊມາເລຍ ນັ້ນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນຖືກຂ້າຕາຍຈັກຄົນ ໃນການໂຈມ
ຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາຍງານຂອງອົງການນິລະໂທດກຳ “ບໍ່ໄດ້ສອດ
ຄ່ອງກັບບັນທຶກຂອງ AFRICOM ຢ່າງແນ່ນອນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດ
ແລະ ບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “AFRICOM ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນ, ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ການຄວບຄຸມ ຕາມນະໂຍບາຍ.”
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ສະເໜີການກ່າວຫາ 13 ຢ່າງຕໍ່ກອງບັນຊາການ
ໃນເດືອນຕຸລາ 2018 ແລະ ກຸມພາ 2019, ເຊິ່ງ 5 ຢ່າງແມ່ນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນ
ລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ຄອນເນີ ຟໍຈູນ (Conor Fortune) ຈາກອົງການນິລະ
ໂທດກຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການກ່າວຫາອື່ນໆ ແມ່ນຂາດ
“ຫຼັກຖານທີ່ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງເໝາະສົມ” ຫຼື ຖືກເມີນເສີຍໂດຍກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະ
ນຸດນັ້ນ ອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ “ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.”
ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເມີນ
ການກ່າວຫາ 18 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ການຕາຍ ແລະ ບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນໃນ ໂຊ
ມາເລຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ການກ່າວຫາທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການກວດ
ສອບພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນການໂຈມຕີຕ່າງໆ ຫຼື ການກ່າວຫາຈາກພາຍ
ນອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ການວິເຄາະພາຍຫຼັງການໂຈມຕີ
“ໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການລັບ ທີ່ບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບອົງການທີ່ບໍ່ແມ່ນທະຫານນັ້ນ” ໄດ້ພົບ
ວ່າ ບໍ່ມີການໂຈມຕີທາງກາດໃດ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ພົນລະເຮືອນຄົນໃດເສຍຊີວິດ ຫຼື
ບາດເຈັບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ