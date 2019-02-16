ກອງທັບ ສຫລ ສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອ ໄປຍັງ ເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ໂຄລອມເບຍ ແລະເວເນຊູເອລາ

ເຄື່ອງຂອງຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຈາກສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ 200 ໂຕນ ທີ່ແນໃສ່
ເພື່ອສົ່ງໄປໃຫ້ຊາວເວເນຊູເອລາ ແມ່ນມີກຳນົດຈະເລີ້ມໄປຮອດ ຟາກເຂດຊາຍແດນ
ໃນໂຄລອມເບຍ ບໍ່ໄກຈາກເວເນຊູເອລາ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ ຖືກນຳສົ່ງໂດຍພວກ
ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
ການຊ່ອຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳສົ່ງໄປຍັງເມືອງ ຄູຄູຕາ ຂອງໂຄລອມເບຍ ບ່ອນທີ່
ອາຫານການກິນອື່ນໆ ແລະຢາປິ່ນປົ່ວ ແມ່ນເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ແລ້ວ.
ການຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວານ
ກວາອີໂດ ເພື່ອບັນເທົາພາວະການຂາດແຄນອາຫານ ແລະສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ ຢູ່
ໃນເວເນຊູເອລາ ທີ່ພວມປະສົບກັບບັນຫາເສດຖະກິດນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກໂຈມຕີ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ການຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການເຄືອນໄຫວດ້ານການເມືອງ
ຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຈະບີບໃຫ້ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະກໍໄດ້ປິດ ຂົວແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອ ເຂົ້າໄປຍັງເວເນ ຊູເອລາ.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງເອົາທ່ານມາດູໂຣນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະຜິດ
ກົດໝາຍ ຊຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະອີກຫຼາຍໆປະເທດກໍໄດ້ ຮັບຮູ້
ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຄື ທ່ານ ກວາອີໂດ ເປັນຜູ້ນຳຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເພີ້ມການກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ ທ່ານມາດູໂຣ
ດ້ວຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຫົວໜ້າບໍລິສັດນ້ຳມັນຂອງເວເນ ຊູເອລາ ພ້ອມ
ດ້ວຍ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບລະດັບສູງ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານກວາອີໂດ ໄດ້ຮັບເອົາການໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງ ຂອງບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່
25 ປະເທດ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານ ມະນຸດສະທຳ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ
100 ລ້ານໂດລາ ແກ່ ເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານແລສເຕີ ໂທລີໂດ ຜູ້ປະສານງານຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກ ນານາ
ຊາດ ຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມານະທີ່ນີ້ ເພື່ອຂໍຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາລັດຖະ
ບານ ຂອງໂລກ ຈົ່ງສາມັກຄີກັນ. ພວກເຮົາຂໍຂອບອົກຂອບໃຈໃນ ການສະແດງອອກ
ທາງດ້ານການທູດ. ພວກເຮົາຂໍຂອບອົກຂອບໃຈ ສຳລັບຈົດ ໝາຍຕ່າງໆ ແລະການ
ຮັບຮູ້ ປະທານາທິບໍດີ ກວາອີໂດ. ແຕ່ພວກເຂົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ ຊ່ອຍພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ກາຍເປັນຄວາມ ຈິງ ແລະການບໍລິຈາກທັງ
ໝົດນີ້ ສາມາດອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ຊື້ຢາປິ່ນປົວ ທີ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢ່າງແທ້
ຈິງໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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