ທະຫານ ສະຫະລັດ 3 ຄົນ ຖືກສັງຫານ ໃນການ ລອບໂຈມຕີ ຢູ່ໄນເຈີ

ໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງກຳລັງພິເສດກອງທັບບົກສະຫະລັດ 3 ຄົນ ແລະທະຫານໄນເຈີ
5 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະອີກ 2 ຄົນ ບາດເຈັບ ຫຼັງຈາກທີ່ໜ່ວຍລາດຕະເວນຂອງ
ທະຫານສະຫະລັດແລະທະຫານໄນເຈີ ຖືກລອບໂຈມຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່
ພວມລາດຕະເວນໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດໄນເຈີ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່
ທະຫານສະຫະລັດ.
ກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນຕາມ
ແນວຊາຍແດນມາລີ ຕິດກັບໄນເຈີ ປະມານ 190 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງເໜືອ ຂອງນະຄອນ
ຫຼວງ Niamey.
ພວກທະຫານທີ່ບາດເຈັບ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັກສາພະຍາບານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Niamey
ແລະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທຸນທ່ຽງແລ້ວ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວ
ໂດຍບໍ່ຂໍອອກຊື່ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຫດການທີ່
ເກີດຂຶ້ນນີ້.
ພວກໜ່ວຍກ້າຕາຍ Green Berets ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໃນບໍລິເວນທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ al-Qaida ໃນເຂດອິສລາມ Maghreb ປະຕິບັດງານຢູ່.
ກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ຖືກສົ່ງ
ໄປໄນເຈີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ເພື່ອທຳການຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງ
ໄນເຈີປາບປາມກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງຮວມທັງພວກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນ
ເຂົ້າມາໄນເຈີຈາກ ມາລີ ນຳ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ອອກເດີນທາງ
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ໄປຍັງນະຄອນ Las Vegas ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຍິງສັງຫານໝູ່
ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ຊາບແລ້ວ.
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