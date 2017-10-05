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ທະຫານ ສະຫະລັດ 3 ຄົນ ຖືກສັງຫານ ໃນການ ລອບໂຈມຕີ ຢູ່ໄນເຈີ

ແຜ່ນທີ່ຂອງປະເທດໄນເຈີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ່ອນ ທີ່ກອງ ກຳລັງສະຫະລັດ ແລະ ໄນເຈີ ຖືກລອບໂຈມຕີ

ໜ່ວຍກ້າ​ຕາຍ​ຂອງກຳລັງພິເສດ​ກອງທັບ​ບົກ​ສະຫະລັດ 3 ຄົນ ​ແລະ​ທະຫານໄນ​ເຈີ​
5 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ແລະ​ອີກ 2 ຄົນ ບາດ​ເຈັບ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ໜ່ວຍລາດຕະເວນຂອງ
ທະຫານສະຫະລັດແລະທະຫານໄນເຈີ ​ຖືກ​ລອບໂຈມ​ຕີໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
ພວມ​ລາດຕະ​ເວນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງປະເທດໄນເຈີ ອີ​ງຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ທະຫານ​ສະຫະລັດ.

​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ຕາມ
​ແນວ​ຊາຍ​ແດນມາລີ ຕິດກັບໄນ​ເຈີ​ ປະມານ 190 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ ​ຂອງ​ນະຄອນ
​ຫຼວງ Niamey.

ພວກ​ທະຫານ​ທີ່​ບາດ​ເຈັບ ​ໄດ້​ຖືກສົ່ງໄປ​ຮັກສາ​ພະ​ຍາ​ບານ ທີ່​ນະຄອນ​ຫຼວງ Niamey ​
ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່ທຸນທ່ຽງແລ້ວ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວ
ໂດຍບໍ່​ຂໍອອກ​ຊື່ ຍ້ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ທີ່
​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້.

ພວກ​ໜ່ວຍກ້າ​ຕາຍ ​Green Berets ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ​ໃນ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
​ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ al-Qaida ​ໃນ​ເຂດອິສລາມ Maghreb ປະຕິບັດງານຢູ່.

ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກຳລັງ​ພິ​ເສດ​ສະຫະລັດ ​ຖືກສົ່ງ
ໄປໄນເຈີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ເພື່ອ​ທຳ​ການຝຶກ​ແອບ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ກຳລັງ​
ໄນເຈີ​ປາບປາມ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ ​ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງພວກ​ທີ່​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ
​ເຂົ້າ​ມາ​ໄນ​ເຈີ​ຈາກ​ ມາລີ ນຳ.

ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ອອກເດີນທາງ​
ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໄປ​ຍັງນະຄອນ Las Vegas ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ໝູ່​
ໃນ​ຕົ້ນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ຊາບແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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