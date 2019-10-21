ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໃນ ອີຣັກ ຈາກ ຊີເຣຍ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ກອງກຳລັງໄດ້ເດີນທາງຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ຊາເຮລາ ຢູ່ແຂວງ ໂດຮັກ ທາງພາກເໜືອຂອງ ອີຣັກ.
ມືກ້ອງຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ກັບແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມປອດໄພຊາວ ເຄີດ ໃນ ອີີຣັກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ຣອຍເຕີ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຂະບວນລົດຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ຂ້າມເຂດຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ເຄີດິສຖານ ຂອງ ອີຣັກ.
ແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເມືອງ ໂມຊຸລ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປໃນ ອີຣັກ ຈາກເຂດຊາຍແດນ ຊາເຮລາ.
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຖານທັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍຫົວໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ມາກ ເອັສເປີ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ທຸກຄົນທີ່ອອກຈາກ ຊີເຣຍ ຈະຖືກສົ່ງໄປພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອີຣັກ ເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກັບພວກ ລັດອິສລາມ.
ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນຈະຖືກຍ້າຍໄປ ອີຣັກ ແລະ ຈະບໍ່ກັບຄືນ “ບ້ານ” ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະກັບ.
ທ່ານ ເອັສເປີ ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການບຸກໂຈມຕີປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສະຫະລັດ ຈາກ ອີຣັກ ເຂົ້າໃນ ຊີເຣຍ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ແຜນການຕ່າງໆຈະຖືກເຮັດຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ແລະ ລວມທັງການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້ານີ້. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ຖ້າກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ກັບຄືນໄປ ຊີເຣຍ ເຂົາເຈົ້າຖືກປົກປ້ອງໂດຍເຮືອບິນ ອາເມຣິກັນ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະລັດ ມີກອງກຳລັງປະມານ 5,000 ຄົນໃນ ອີຣັກ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແບກແດັດ ກັບ ວໍຊິງຕັນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນກຳລັງອອກໃນປີ 2011 ເມື່ອການປະຕິບັດການຕໍ່ສູ້ໄດ້ສິ້ນລົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ກັບຄືນໄປອີກສາມປີຕໍ່ມາ ເມື່ອພວກລັດອິສລາມ ໄດ້ຍຶດເອົາພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ກ່ອນສູນເສຍພື້ນທີ່ໆເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງ 5 ວັນລະຫວ່າງ ກອງກຳລັງ ເທີກີ ກັບ ຊາວ ເຄີດ ໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ທີ່ຖືກເຊັນກັນໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເບິ່ງຄືຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ.”