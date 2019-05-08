ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອີ
ຣັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກັບອີຣ່ານ
ຫຼັງຈາກລາຍງານສືບລັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອີຣ່ານ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍລູກສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດໄລຍະໃກ້ ໂດຍທາງເຮືອ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳນອກຝັ່ງທະເລຂອງຕົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍຕາໜ່າງໂທລະພາບ
CNN ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນນຶ່ງຂອງຫຼາຍໆຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າອີຣ່ານ
ອາດຈະພິຈາລະນາ ຫຼືກະກຽມທີ່ຈະໂຈມຕີກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອີງຕາມຄຳ
ເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນີ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າເຮືອທີ່ມີລູກສອນ
ໄຟ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະມັດຕະພາບໃໝ່ທາງທະຫານ ຫຼືພຽງແຕ່ຍ້າຍໄປໄວ້ສະຖານທີ່
ແຫ່ງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານພອມພຽວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຍົກເລີກໝາຍກຳນົດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມ
ຢາມເຢຍຣະມັນແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າຢູ່ແບັກແດດ
ເພື່ອພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານອາແດລ ອັບດູນ-ມາດີ ແລະປະທານາທິ
ບໍດີບາແຮມ ຊາລີ ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເພີ້ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງອີຣ່ານ.
ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານຈາກອີຣັກ ຫາອັງກິດ
ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດ ມາແຊກແຊງຢູ່ໃນປະເທດເຂົາເຈົ້າ ແນ່ນອນ
ໂດຍການໂຈມຕີປະເທດອື່ນຢູ່ໃນອີຣັກ.”
ທ່ານກ່າວວ່າການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິກັນແມ່ນພວມ “ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້
ທຸກຍາມ.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນ ພວກເຂົາຈະໂຈມຕີ ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້. ພວກ
ເຮົາໄດ້ເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກເຂົາ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກຳລັງເລັ່ງລັດການສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລົບ US
Abraham Lincoln ແລະກຸ່ມກຳປັ່ນໂຈມຕີຈາກເຂດນ່ານນ້ຳຢູໂຣບໄປຫາທະເລອາ
ຣາເບຍ ແລະສົ່ງເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ B-52 ໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນ ການຕອບ
ໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງອີຣ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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