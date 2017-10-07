ກອງທັບ ສຫລ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບ ທະຫານຄົນທີ 4 ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໄນເຈີ

ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທະຫານອາເມຣິກັນຄົນທີສີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ລະຫວ່າງການໂຈມຕີ ໂດຍກຸ່ມທີ່ສົງໄສວ່າເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມໃນອາທິດນີ້ ໃນປະເທດໄນເຈີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທະຫານຄົນນີ້ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຫລັງ
ຈາກການດັກສະກັດໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງການ ລາດຕະ
ເວນຮ່ວມ ຂອງທະຫານສະຫະລັດແລະໄນເຈີ ໃກ້ກັບ Mali. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຊາກ
ສົບຂອງທະຫານໄດ້ພົບເຫັນໂດຍກຳລັງໄນເຈີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ຫລັງຈາກໄດ້ຊອກ
ຄົ້ນຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທະຫານສະຫະລັດສາມຄົນ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດຫລັງຈາກການໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກໜ່ວຍກ້າຕາຍ ຂອງກຳລັງພິເສດກອງທັບບົກສະຫະລັດ
ທີ່ຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ Green Berets.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທະຫານຄົນທີສີ່ບໍ່ ໄດ້ປະກາດໃນຕອນ
ຕົ້ນ ເພາະວ່າກຳລັງມີການຊອກຄົ້ນຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ສະມາຊິກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໄນເຈີອີກສີ່ຄົນກໍໄດ້ຖືກສັງຫານລະຫວ່າງ
ການໂຈມຕີໃນວັນພຸດແລ້ວ. ທະຫານໄນເຈີແປດຄົນແລະທະຫານສະຫະ ລັດສອງຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຍັງບໍ່ມີໃຜ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ ເຖິງແມ່ນພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສົງໄສເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານ Mark Cheadle ໂຄສົກກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ກອງທັບຈະຕາມລ່າຫາພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ Cheadle ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕາມຫາພວກໂຈມຕີ ໃນການລາດຕະເວນຮ່ວມ ດັ່ງກ່າວ.”
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ມີຂຶ້ນປະມານ
200 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ Niamey ຂອງໄນ ເຈີ ບໍ່ໄກປານ
ໃດ ຈາກຊາຍແດນໄນເຈີ ຕິດກັບມາລີ.
ທະຫານອາເມຣິກັນຈຳນວນ 12 ຄົນ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໜ່ວຍລາດຕາເວນ
ປະມານ 40 ຄົນຂອງທະຫານສະຫະລັດ ແລະໄນເຈີ ອີງຕາມທ່ານ Cheadle ທີ່ພະ
ຍາຍາມ “ສ້າງຄວາມສຳພັນກັບບັນດາຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິ່ນ.”
ທ່ານ Cheadle ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພິຈາລະນາວ່າ “ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ຳ” ແລະທ່ານເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດທາງອາກາດ ໃຫ້ການຄຸ້ມ
ກັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ” ແຕ່ກໍມີເຮືອບິນສັງເກດການບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ບໍ່ໄດ້
ຕິດອາວຸດ ເບິ່ງຈາກທາງເທິງ.
ມີພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມຫລາຍກຸ່ມ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດໄນເຈີ ພ້ອມດ້ວຍ
ກຸ່ມ Boko Haram ຂອງໄນຈີເຣຍທຳການໂຈມຕີຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ປະເທດໄນເຈີ ແລະກຸ່ມອາລກາອີດາທີ່ມີຖານປະເທດບັດງານຢູ່ໃນປະເທດ Algeria
ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຂດອິສລາມ Maghreb ນັ້ນ ປະຕິບັດງານຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ປະເທດ ພ້ອມກັບພວກນັກລົບລັດອິສລາມຢູ່ໃນບາງເຂດ.
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