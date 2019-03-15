ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກອງ​ທັບ ສ​ຫລ ​ໂຈມ​ຕີ​ ທາ​ງອ​າກາດ ບັ້ນ​ທີ 3 ຕໍ່ກຸ່ມ​ ອ​າ​ລ-ຊາ​ບັບ ຢູ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ອາ​ທິດນີ້

ນັກ​ລົບຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ອ​າ​ລ-ຊາ​ບັບ ຊ້ອມ​ລົບ​ຢູ່​ໃກ້​ນະ​ຄອນ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກຸມ​ພາ, 2011.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາ​ງອ​າກາດ 3 ບັ້ນ ຕໍ່ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ອ​າ​ລ-ຊາ​ບັບ (al-Shabab) ຢູ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ ຢູ່ໃນໄລ​ຍະບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ມີ​ລະ​ດັບຄວາມ​ໄວເພີ້ມ​ຂຶ້​ນ ທີ່ອາດ​ເທົ່າກັນ​ກັບສາມທົບ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ການໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້.

ອີງ​ຕາມກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຫລື AFRICOM, ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ 3 ຄົນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບເມືອງມາ​ເລ​ລີ (Malayle) ຢູ່​ເຂດ​ທີ່​ຮາ​ບ​ຕ່ຳຈູ​ບາ (Juba) ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ.

"ການ​ໂຈມ​ຕີແບບປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ຮວມ​ກັນ" ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ທີ່​ໄດ້​ຍິງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ທີ່​ທຳ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຢູ່, ອີງ​ຕາມ AFRICOM. ຕອນນັ້ນ ພວກ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງ​ກ່າວມີ​ຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ບັ້ນ​ນຶ່ງ​ທີ່ໄດ້​ສັງ​ຫານ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ອ​າ​ລ-ຊາ​ບັບ (al-Shabab) 2 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ເມືອງ ຮູ​ເລ (Huley) ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຮາບ​ຕ່ຳຊາ​ແບ​ລ (Shabelle).

ແລະ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ຈັນຜ່ານ​ມາ ກໍ​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອີກບັ້ນ​ນຶ່ງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຮາບ​ຕ່ຳຊາ​ແບ​ລ (Shabelle) — ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ເຂດ ດາ​ຣາ ຊາ​ລາມ (Dara Salaam) — ຊຶ່ງໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພວກກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ 8 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີຕໍ່​ທະ​ຫານຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ແລະ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແກ່​ຄູ່ພາ​ຄີ​ດຳ​ເນີນ​ງານຊາວ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່.

ບໍ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄົນ​ໃດໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອີງ​ຕາມ​ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ AFRICOM, ພັນ​ເອກທະ​ຫານ​ອາ​ກາດ ຄ​ຣິ​ສ ຄານ​ສ໌ (Chris Karns) ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ.

ທະ​ຫານ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຕຶດ​ໃນ​ນະ​ຄອນໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2019
ທະ​ຫານ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຕຶດ​ໃນ​ນະ​ຄອນໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2019

AFRICOM ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ 28 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ພວກອາ​ລ-ຊາ​ບັບ (al-Shabab) ຢູ່​ໃນ 11 ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2019. ທ່ານ ບີ​ລ ຣອກ​ຈີ​ໂອ (Bill Roggio), ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ຢູ່​ມູນ​ນິ​ທິເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານສະຫະ​ລັດດຽວນີ້ດຳ​ເນີນການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ​ຮອດ 3 ເທົ່າ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ການໂຈມ​ຕີ​ທີ່ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ຂອງປີ​ກາຍນີ້ຕໍ່​ພວກອາ​ລ-ຊາ​ບັບ (al-Shabab).

ພົນ​ເອກມາ​ຄັ​ສ ຮິກ​ສ໌ (Marcus Hicks) ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆມານີ້​ວ່າ ກຸ່ມອາ​ລ-ຊາ​ບັບ (al-Shabab) “ກຳ​ລັງ​ສູນເສຍທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ຢູ່ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສົງ​ໄສວ່າຈະເປັນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ວິ​ຕົກ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG