ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະສົ່ງກຳລັງພິ
ທັກຊາດປະມານ 2,000 ຫາ 4,000 ຄົນ ໄປປະຈໍາຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບ
ເມັກຊິໂກ.
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແອຟອກສ໌ວັນ
(Air Force One) ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ ຈະຮັກສາກໍາລັງ
ທະຫານດັ່ງກ່າວໄວ້ທີ່ນັ້ນ ຈົນກວ່າກໍາແພງຈະສ້າງແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງທີ່
ລັດຖະບານຂອງທ່ານເອີ້ນວ່າ ພວກພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທັງທໍານຽບຂາວ ແລະທໍານຽບຫ້າແຈຕ່າງເວົ້າວ່າ ຍັງມີການສົນ
ທະນາກັນຢູ່ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນການສົ່ງທະຫານໄປປະຈໍາການຢູ່ຕາມຊາຍ
ແດນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດນັ້ນ ແລະການເຮັດແນວນັ້ນ ແມ່ນ
ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະລັດໃນສະຫະລັດ ທີ່ຢູ່ຕິດກັບຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຮອງໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານ ໂຮເກນ ກິດລີ (Hogan Gidley)
ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປລັດເວຈີເນຍຕາເວັນຕົກ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານການເສຍພາສີວ່າ ຈໍານວນ
ທະຫານທີ່ສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ຊາຍແດນນັ້ນ "ແມ່ນຈະຫລາຍເທົ່າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ
ການແລະກໍຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ການປະຕິບັດງານອັນດັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານກາງ ກໍຄືໃຫ້
ການປົກປ້ອງແກ່ຄົນອາເມຣິກັນ.”
ເພື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະມີການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະ
ໜັບສະໜຸນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊາຍແດນ ຂຶ້ນໃໝ່ ຢູ່ນອກທໍານຽບຫ້າ
ແຈ ເພື່ອເປັນຈຸດປະສານງານບ່ອນດຽວ ລະຫວ່າງທໍານຽບຫ້າແຈ ແລະກະຊວງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທີ່ມີການນໍາພາໂດຍໂຄງ ການລິເລີ້ມດ້ານການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງປະທານາທິບໍ ດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ແຕ່ວ່າ ແມ່ນແຕ່ຄໍາຖາມແບບພື້ນຖານ ເຊັ່ນວ່າ ຈໍານວນທະຫານທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະ
ສົ່ງໄປ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກທະຫານເຫລົ່ານັ້ນ, ແລະເງິນທີ່ຈະເອົາມາຈ່າຍ
ເງິນເດືອນ ໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານເຫລົ່ານັ້ນ ຈະເອົາມາຈາກທໍານຽບຂາວບໍ ຫລືມາຈາກ
ບັນດາລັດຕ່າງໆ ກໍຍັງບໍ່ມີໃຜຕອບໄດ້ເທື່ອ.
“ພວກເຮົາຫາກໍ່ມີຄວາມຄິດນີ້ຂຶ້ນມາໃໝ່ນີ້ແທ້ໆ," ຫົວໜ້າໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຫ້າ
ແຈ, ທ່ານນາງ ເດນາ ໄວທ໌ (Dana White) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ຖະແຫລງຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. "ອັນນີ້ ແມ່ນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະທ່ານຈິມ ແມດຕິສ [Jim Mattis] ກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າ
ມັນເປັນບູລິມະສິດອັນດັບນຶ່ງ"
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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