ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານ “ເກືອບວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບ
ການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ສະ
ຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ອາບູ
ດາບີ ສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ເປັນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ “ບັນຫາ ຄວາມປອດໄພ
ໃນພາກພື້ນ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ,” ທ່ານ ໂບລຕັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກ
ຖານໃດໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການກ່າວຫາຂອງທ່ານ, ແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກ
ນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຕຳໃສ່ລະເບີດໃຕ້ທະເລ.
ອີຣ່ານ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ແລະໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານອັບບາສ ມູຊາວີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວ
ຫາຂອງທ່ານໂບລຕັນນັ້ນວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ກັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່
ຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ
ທີ່ຈະຕັດການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງ ອີຣ່ານ ລົງເປັນສູນ ເພື່ອກົດດັນລັດຖະບານ ອີຣ່ານ
ໃຫ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງທ່ານ ເພື່ອຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ຢູ່ອ່າວ ເປີເຊຍ, ເປັນ
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ອີຣ່ານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວ
ຫາທ່ານ ໂບລຕັນ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເກີດສົງຄາມ”
ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ພ້ອມກັບການວາງມາດຕະການລົງໂທດຄືນ
ໃໝ່ຕໍ່ ອີຣ່ານ ນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ “ການກໍ່ການຮ້າຍທາງເສດຖະກິດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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