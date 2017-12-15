ສຫລ ແລະ ເມັກຊິໂກ ຈະເພິ້ມ ການປາບປາມ ອາຊະຍະກຳ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຢາເສບຕິດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະຕົກລົງທີ່ຈະ
ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອລົບກວນ ການປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການອາຊະຍາກຳ
ຂ້າມຊາດ ຫລືທີຊີໂອ (TCO)
ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ຊູລິວັນ ກ່າວວ່າ ການຄ້າຢາເສບ
ຕິດຜິດກົດໝາຍ ຂອງທີຊີໂອ (TCO) ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນ ຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍ ຢູ່ທັງສອງຟາກຂອງຊາຍແດນສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ທີ່ມີຊາວອາເມຣິກາ
ຫລາຍກວ່າ 64,000 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກການໃຊ້ຢາເກີນຂອບເຂດໃນປີແລ້ວນີ້.
ທ່ານຊູລິວັນ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນການເສຍຊີວິດ ຈາກຢາສັງເຄາະໂອປີອ່ອຍພຽງຢ່າງ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ ກໍໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ ຫລາຍກວ່າທັງສອງເຮໂຣອິນແລະຢາແກ້ປວດ
ທີ່ແພດສັ່ງຮວມກັນ ແລະກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດເປັນພຽງທາງດຽວທີ່ຈະແກ້
ໄຂບັນຫາ ທີ່ບໍ່ຖືສຳຄັນກ່ຽວກັບຊາຍແດນສາກົນນັ້ນ.
ທ່ານຊູລິວັນກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຊຸດນີ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນຫາ. ສະຫະລັດ
ຈະບໍ່ຫລຽວໄປທາງອື່ນອີກຫລືເຊື່ອງບັນຫາເຫລົ່ານີ້ໄວ້ກ້ອງຜ້າພົມ. ເພາະສະນັ້ນ
ປະທາທານທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບ ການລະບາດ ຂອງໂອປີ
ອ່ອຍ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຊີວິດ ຂອງຫລາຍໆສ່ວນບຸກຄົນ ແລະຄອບຄົວຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.”
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເມັກຊິໂກ ທ່ານ ຫລຸຍ ວິເດີກາເຣ ກ່າວວ່າ ຂອບເຂດຂອງບັນ
ຫາໃນເລື່ອງຢາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດແລະເມັກຊິໂກປະຕິບັດງານ ຢ່າງໃກ້ຊິດ
ຮ່ວມກັນ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເພື່ອ ລົບກວນ ອົງການທີຊີໂອ ແລະກິດຈະ ການທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານວີເດີກາເຣ ກ່າວວ່າ "ຊາວອາເມຣິກາຫລາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການໃຊ້
ຢາເກີນກຳນົດ. ຫລາຍໆພັນຄົນທີ່ເປັນຊາວເມັກຊິໂກ ກໍເສຍຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ
ທີ່ເກີດຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດ. ແລະພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໂດຍການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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