ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງກັນ ປ່ອຍໃຫ້
ການາດາຢູ່ຢ່າງດຽວດາຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂຫຼືສັບປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ
ເສລີໃນອາເມີຣິກາເໜືອ ຫຼື NAFTA ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳ.
ຂໍ້ຕົກລົງອັນໃໝ່ນີ້ ຈະເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ,
ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຍົກເລີກຊື່ NAFTA, ຊຶ່ງມັນເປັນຊື່ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ
ຍ້ອນວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງສາຫັດຍ້ອນຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA
ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວ.”
“ມັນເປັນມື້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບການຄ້າ, ມັນເປັນມື້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບປະເທດຂອງພວກ
ເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຊ້ອງໜ້າພວກນັກຂ່າວ, ທີ່ຖືກເອີ້ນເຂົ້າໄປ
ຍັງຫ້ອງໂອໂວລ ອອຟຟິສ ໃນທຳນຽບຂາວ ເພື່ອເຂົ້າຊົມການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ
ທຣຳທີ່ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັງຣິກເກ ເປຍາ ນີເອໂຕ.
ຜູ້ນຳເມັກຊິໂກ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະ “ຟື້ນຟູ, ດັດແກ້ ແລະປັບປຸງໃຫ້
ທັນສະໄໝ” ຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA ໃນຂະນະທີ່ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ຕົກ
ລົງ ທີ່ມີມາ 24 ປີແລ້ວນັ້ນວ່າ ແມ່ນຕາຍໄປແລ້ວ.
“ພວກເຮົາ ຈະມີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້,” ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານເປຍາ ນີເອໂຕ.
“ນີ້ແມ່ນບາງຢ່າງທີ່ເປັນທາງບວກຫຼາຍ ສຳລັບສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ,” ທ່ານເປຍາ
ນີເອໂຕ ໄດ້ກ່າວຕອບ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍົກຈອກເຫຼົ້າເຕກີລາ
ເພື່ອສະຫຼອງແລະສະແດງອອກຕໍ່ອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ພາຄີການຄ້າຂອງທ່ານວ່າ
“ເປັນຄວາມໂຊກດີແລະຍິນດີ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ແລະຊາບເຖິງການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງ
ຂອງທ່ານ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນນີ້ທັງໝົດ.”
ເມັກຊິໂກ ໄດ້ຕົກລົງໃນທັນທີ ທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າກະເສດ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ຈາກສະຫະ
ລັດ ອີງຕາມທ່ານທຣຳ.
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