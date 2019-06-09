ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເພື່ອຫຼີກ
ລ່ຽງການເກັບພາສີ, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ຍັງຈະຮັກສາອຳນາດເພື່ອເກັບພາສີດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ຢູ່ ຖ້າ ເມັກຊິໂກ ບໍ່ສາມາດ
ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທວິດເຕີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້
ເຊັນນຳກັນກັບ ເມັກຊິໂກ ແລ້ວ. ການເກັບພາສີຕໍ່ ເມັກຊິໂກ ທີ່ມີກຳນົດປະຕິບັດຂຶ້ນ
ໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນມື້ອື່ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກຊົ່ວຄາວຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນການຕອບແທນນັ້ນ, ເມັກຊິໂກ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເອົາມາດຕະ
ການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອກີດກັ້ນພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈາກການເດີນທາງຜ່ານ ເມັກຊິ
ໂກ ແລະ ເຂົ້າສູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ລົບລ້າງຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສະຫະ
ລັດ ຈາກເມັກຊິໂກ.”
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນ ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ G20 ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ສຕີເວັນ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
ຣອຍເຕີ ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ທຣຳ
ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ
ແຕ່ວ່າການເກັບພາສີອາດຖືກນຳມາໃຊ້ ຖ້າ ເມັກຊິໂກ ບໍ່ບັນລຸຕາມການຄາດຫວັງ
ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ເມັກຊິໂກ ຈະ
ເຮັດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະເຮັດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ດຳເນີນການເກັບພາສີ, ແຕ່ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນແທ້, ທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີຍັງຈະຮັກສາອຳນາດດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ຄືເກົ່າ.”
ຫຼັງຈາກການກ່າວເຕືອນຂອງທ່ານ ມະນູຊິນ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນ
ແງ່ບວກຢູ່ທວິດເຕີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ເມັກຊິໂກ ຈະພະຍາຍາມຢ່າງ
ໜັກ, ແລະ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍ
ສຳລັບ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ.”
ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ ແອນເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບທ່ານ ທຣຳ, ສະເໜີສາຍພົວເປັນທີ່ເປັນມິດກັບ
ທ່ານ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂໍ້ພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ໃນເມືອງ ທິຮວານາ ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍົກກຳປັ້ນຂຶ້ນ, ແຕ່ຈະເປີດມືອອກຢ່າງຈິງໃຈ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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