ໃນຂະນະທີ່ທີມງານ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ເລີ່ມການເຈລະຈາໃນທິດນີ້ຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ພໍໃຈ
ແທ້ໆ” ໃນການດຳເນີນການຂົ່ມຂູ່ຂອງທ່ານ ທີ່ຈະເກັບພາສີສິນຄ້າ ເມັກຊິໂກ ນອກ
ຈາກວ່າ ເມັກຊິໂກ ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕື່ມ ໃນການຕັດຈຳນວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນ
ຖານ ອາເມຣິກາກາງ ຈາກການມາເຖິງເຂດຊາຍແດນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ທຸກຄົນແມ່ນ
ກຳລັງເຂົ້າມາຜ່ານທາງ ເມັກຊິໂກ ລວມທັງ ຢາເສບຕິດ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ ແລະ
ພວກເຮົາຈະຢຸດມັນ ຫຼື ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ມັນກໍຈະເປັນແນວນັ້ນ. ມັນ
ງ່າຍແນວນັ້ນ. ພວກເຮົາເຫັນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ຖ້າມັນເຮັດບໍ່ໄດ້, ທ່ານກໍຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານ ວິລເບີ ຣອສ ແລະ ລັດຖະມົນຕີເສດຖະ
ກິດ ເມັກຊິໂກ ທ່ານນາງ ກຣາຊຽລລາ ມາເກສ ໄດ້ນຳໜ້າໃນການເຈລະຈາວັນຈັນມື້ນີ້,
ແລະ ກໍມີກຳນົດການປະຊຸມໃນວັນພຸດນີ້ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະ
ຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກັບ ລັດຖະມົນຕີພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ
ມາແຊລໂລ ເອບຣາດ.
ທ່ານ ເອບຣາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປົກປ້ອງກຽດສັກສີຂອງ ເມັກຊິ
ໂກ.”
ຄະນະຜູ້ແທນ ເມັກຊິໂກ ມີກຳນົດທີ່ຈະສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການເຈ
ລະຈາໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄວາມເຈຕະນາຂອງທ່ານ ທີ່ຈະດຳເນີນແຜນ
ການເກັບພາສີຂອງທ່ານນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ ແອນເດຣສ໌ ມານູແອລ
ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແມ່ນໝູ່ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ,
ວ່າທ່ານຢາກເປັນໝູ່ກັບທ່ານ ທຣຳ ຄືເກົ່າ ແລະ ວ່າປະຊາຊົນ ເມັກຊິໂກ ເປັນໝູ່ກັບ
ປະຊາຊົນຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ຂຽນໃນ ທວິດເຕີວ່າ “ໃຫ້ພວກເຮົາສາບານວ່າ ມັນຈະບໍ່
ມີຫຍັງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະມາເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນມິດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສັກສິດຂອງ
ພວກເຮົາແຕກແຍກໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການສົນທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແທນທີ່ຈະເອົາ
“ມາດຕະການບີບບັງຄັບ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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