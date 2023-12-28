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ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ຫາລືກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັນເດຣສ ມານູເອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ, ຊ້າຍ, ເດີນທາງໄປເຖິງ Palacio Nacional ເພື່ອພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ແລະຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກຊິຕີ້, ວັນທີ 27 ທັນວາ 2023.
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັນເດຣສ ມານູເອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ, ຊ້າຍ, ເດີນທາງໄປເຖິງ Palacio Nacional ເພື່ອພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ແລະຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກຊິຕີ້, ວັນທີ 27 ທັນວາ 2023.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ພົບປະກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງເມັກຊິໂກຊິຕີ້ ໂດຍຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈະຫຼຸດຈໍານວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີການຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຫຼາຍຮອດ 10,000 ຄົນໃນທຸກໆມື້ ຂອງເດືອນທັນວານີ້.

ທັງສອງ​ຝ່າຍ, ເຊິ່ງ​ນຳ​ໂດຍລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ​ແລະ ປະທານາທິບໍດີ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານອັນເດຣສ ມານູເອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ (Andrés Manuel López Obrador) ພົບປະຫາລືກັນເປັນເວລາ​ປະມານ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານຂັ້ນສູງຂອງທ່ານໄບເດັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກ່າວ​ຕໍ່​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະຫະລັດກ່ຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະການ​ໃໝ່​ທີ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ກຳລັງ​ດໍາເນີນການຢູ່, ລວມທັງ​ການ​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ມະນຸດ ທີ່ຂົນ​ເອົາ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ​ຂຶ້ນ​ລົດ​ໄຟ ຫຼື ​ລົດ​ໂດຍສານ ເພື່ອ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ມາ​ບໍລິເວນ​ຊາຍ​ແດນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ກັບປະຕິບັດການອັນ​ໃໝ່​ທີ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ກໍາລັງດຳ​ເນີນງານຢູ່, ແລະ​ພວກ​ເຮົາກໍເຫັນໄດ້ ​ໃນຫຼາຍໆ​ມື້ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ​ການ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາຫຼາຍ.

ທ່ານໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ກ່າວ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງ​ທີ່​ສຳຄັນ” ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເກີດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດແກ່ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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