ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ຫາລືກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ພົບປະກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງເມັກຊິໂກຊິຕີ້ ໂດຍຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈະຫຼຸດຈໍານວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີການຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຫຼາຍຮອດ 10,000 ຄົນໃນທຸກໆມື້ ຂອງເດືອນທັນວານີ້.
ທັງສອງຝ່າຍ, ເຊິ່ງນຳໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານອັນເດຣສ ມານູເອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ (Andrés Manuel López Obrador) ພົບປະຫາລືກັນເປັນເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງຂອງທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຜູ້ນໍາຂອງເມັກຊິໂກ ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດກ່ຽວກັບມາດຕະການໃໝ່ທີ່ເມັກຊິໂກກຳລັງດໍາເນີນການຢູ່, ລວມທັງການປາບປາມພວກລັກລອບຄ້າມະນຸດ ທີ່ຂົນເອົາພວກອົບພະຍົບຂຶ້ນລົດໄຟ ຫຼື ລົດໂດຍສານ ເພື່ອມຸ່ງໜ້າມາບໍລິເວນຊາຍແດນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາປະທັບໃຈຫຼາຍກັບປະຕິບັດການອັນໃໝ່ທີ່ເມັກຊິໂກກໍາລັງດຳເນີນງານຢູ່, ແລະພວກເຮົາກໍເຫັນໄດ້ ໃນຫຼາຍໆມື້ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການຂ້າມຊາຍແດນ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາຫຼາຍ.
ທ່ານໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນ” ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ທັງສອງປະເທດ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.