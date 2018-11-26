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ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເມັກ​ຊິ​ກໂກກັບ​​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການຮ້ອງຟ້ອງ ພວກທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງໃນ​ຊາຍ​ແດນ

ພວກທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງ ພາກັນແລ່ນໄປຍັງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຜ່າດ່ານ ເຂດກວດກາຂອງຕຳຫຼວດເມັກຊິໂກ ໃນເຂດ ຊາຍແດນຊັບປາໂຣລ ໃນເມືອງທີຮົວນາ, ເມັກຊິກໂກ, 25 ພະຈິກ 2018 ທີ່ໃກ້ໆ ກັບເຂດກວດກາ ຂອງເມືອງແຊນ ຢີຊີ ໂດຣ, ຄາລີຟໍເນຍ

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​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເມັກ​ຊິ​ກກັບສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຮ້ອງຟ້ອງ
ພວກທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງໃນ​ຊາຍ​ແດນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ໄດ້​ມີ​ການ
​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ຕໍ່​ຕ້ານຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​
ດົນ​ນານ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ຈົບ​ລົງດ້ວຍ​ການທັບມ້າງກຸ່ມຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂ້າມເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ
ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮັບ​ມື​ດ້ວຍ​ແກ໊ສ​ນ້ຳ​ຕາ.

ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕ໌​ເຈັນ
ນຽ​ລ​ເຊັນ ກ່າວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ແລະ​ກວດ​ກາ​ຊາຍ​ແດນ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ
ໂດຍ “ພວກຈະຫຼວດມາຈາກ​ກອງຄາ​ຣາ​ວານ,” ແລະທາງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວກ່າວ​ວ່າ
ເປັນເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ເປີດ​ສາກ​ຍິງແກ໊ສ​ນ້ຳ​ຕາໃສ່​ “ຍ້ອນ​ຄວາມ​
ສ່ຽງຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.”

ພວກທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງ ພາກັນແລ່ນໄປຍັງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່າດ່ານ ເຂດກວດກາຂອງຕຳຫຼວດເມັກຊິໂກ ໃນເຂດຊາຍແດນຊັບປາໂຣລ ໃນເມອງທີຮົວນາ, ເມັກຊິໂກ, 25 ພະຈິກ 2018 ທີ່ໃກ້ໆ ກັບເຂດກວດກາ ຂອງເມືອງແຊນ ຢີຊີໂດຣ, ຄາລີຟໍເນຍ
ພວກທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງ ພາກັນແລ່ນໄປຍັງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່າດ່ານ ເຂດກວດກາຂອງຕຳຫຼວດເມັກຊິໂກ ໃນເຂດຊາຍແດນຊັບປາໂຣລ ໃນເມອງທີຮົວນາ, ເມັກຊິໂກ, 25 ພະຈິກ 2018 ທີ່ໃກ້ໆ ກັບເຂດກວດກາ ຂອງເມືອງແຊນ ຢີຊີໂດຣ, ຄາລີຟໍເນຍ

​ກະ​ຊວງພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​
ໜ້າ​ທີ່​ ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ມີ​ປະ​ມານ 500 ຄົນ “ທີ່ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ”
ຊຶ່ງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນເຂົ້າມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ ແຊນ ຢີ​ຊີ​ໂດ​ຣ
ແລະ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ວ່າ ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ປະ​ກອບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ແລະ​ຈະ​ຖືກເນ​ລະ​ເທດ
ໃນ​ທັນ​ທີ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ລະ​ບຸອີກ​ວ່າ ອີງ​ຕາມນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເມັກ
​ຊິ​ໂກທີ່​ນັບ​ຖື​ເລື້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດແລະ​ການ​ບໍ່​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ທາງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕໍ່ພວກ​ໜີ
​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລ້ວແມ່ນວ່າຕົນ ຈະ​ບໍ່​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ການເພື່ອ
​ຄວບ​ຄຸມ​ພວກ​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ, ແຕ່​ວ່າຕົນ​ຈະ​ເສີມກຳ​ລັງ​ຕາມ​ຈຸດ​ປ້ອມຍາມ​ຊາຍ​ແດນ
​ຕ່າງໆ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ຈະ​ທັບ​ມ້າງ​ເຂົ້ານັ້ນ.

​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເຂດ​ທີ​ຮົວ​ນາ ​ກ່າວ​ວ່າ ພ​ວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຈັບ​ກຸ​ມ
39 ຄົນ.

ມີຜູ້​ຄົນປະ​ມານ 5,000 ຄົນ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຮອນ​ດູ​ຣັ​ສ ກົວເຕ
ມາລາແລະ​ແອ​ລ​ ຊາວາ​ດໍ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮວມ​ຕົວ​ກັນ ຢູ່ໃນ​ເຂດ ​ທີ​ຮົວ​ນາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້
​ເດີນ​ທາງ​ເປັນຂະບວນເຂົ້າ​ມາ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ຄາ​ຣາ​ວານ ພ່າຍ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​
ຍາກ​ລຳ​ບາກ​ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ແມ່​ຂ​ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ມີ​ຫຼາຍໆ
​ຄົນ ໄດ້ສະ​ແດງ​ອອກ ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ອຶດ​ອັດ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ ທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ການ

​ດຳ​ເນີນ​ງານ ​ທີ່ເຊື່ອງ​ຊ້າໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງຄຳຕອບໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເມືອງ
ແຊນ ຢີ​ຊີ​ໂດ​ຣ ແມ່ນເຂດຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ອອກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຊາຍ​ແດນ​
ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ ແມ່ນ​ປະ​ກອບ
​ໃບ​ສະໝັກ ປະ​ມານ 100 ກໍ​ລະ​ນີ ສຳລັບ​ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ພາກັນຮວມຕົວກັນ ຕາມເວັ້ນທາງລົງທາງໃຕ້ ຂອງຊາຍແດນເມືອງແຊນ ຢີຊີໂດຣ, 25 ພະຈິກ 2018, ຄາລີຟໍເນຍ ໃນຊາຍແດນ ກັບ ເມັກຊິໂກ.
ພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ພາກັນຮວມຕົວກັນ ຕາມເວັ້ນທາງລົງທາງໃຕ້ ຂອງຊາຍແດນເມືອງແຊນ ຢີຊີໂດຣ, 25 ພະຈິກ 2018, ຄາລີຟໍເນຍ ໃນຊາຍແດນ ກັບ ເມັກຊິໂກ.

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