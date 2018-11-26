ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມັກຊິກກັບສະຫະລັດ ປະຕິຍານວ່າ ຈະດຳເນີນຂັ້ນຮ້ອງຟ້ອງ
ພວກທີ່ເຂົ້າໄປພົວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຊາຍແດນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການ
ເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ຕໍ່ຕ້ານຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ໃຊ້ເວລາ
ດົນນານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ຈົບລົງດ້ວຍການທັບມ້າງກຸ່ມຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບມືດ້ວຍແກ໊ສນ້ຳຕາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄຣິສຕ໌ເຈັນ
ນຽລເຊັນ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນແລະກວດກາຊາຍແດນ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ
ໂດຍ “ພວກຈະຫຼວດມາຈາກກອງຄາຣາວານ,” ແລະທາງອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ
ເປັນເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເປີດສາກຍິງແກ໊ສນ້ຳຕາໃສ່ “ຍ້ອນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.”
ກະຊວງພາຍໃນຂອງເມັກຊິໂກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ສາມາດຄວບຄຸມກຸ່ມທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງ ທີ່ມີປະມານ 500 ຄົນ “ທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ”
ຊຶ່ງພະຍາຍາມ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ໃນເຂດເມືອງ ແຊນ ຢີຊີໂດຣ
ແລະພວກທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນພວກທີ່ເຂົ້າປະກອບການດັ່ງກ່າວ ແລະຈະຖືກເນລະເທດ
ໃນທັນທີ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເມັກ
ຊິໂກທີ່ນັບຖືເລື້ອງສິດທິມະນຸດແລະການບໍ່ເອົາບາດກ້າວທາງອາຊະຍາກຳຕໍ່ພວກໜີ
ເຂົ້າເມືອງ ແລ້ວແມ່ນວ່າຕົນ ຈະບໍ່ສົ່ງກອງກຳລັງທະຫານອອກໄປປະຈຳການເພື່ອ
ຄວບຄຸມພວກໜີເຂົ້າເມືອງ, ແຕ່ວ່າຕົນຈະເສີມກຳລັງຕາມຈຸດປ້ອມຍາມຊາຍແດນ
ຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນພະຍາຍາມທີ່ຈະທັບມ້າງເຂົ້ານັ້ນ.
ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດທີຮົວນາ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມ
39 ຄົນ.
ມີຜູ້ຄົນປະມານ 5,000 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດຮອນດູຣັສ ກົວເຕ
ມາລາແລະແອລ ຊາວາດໍ ແມ່ນໄດ້ຮວມຕົວກັນ ຢູ່ໃນເຂດ ທີຮົວນາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ເດີນທາງເປັນຂະບວນເຂົ້າມາຂໍລີ້ໄພເປັນກຸ່ມຄາຣາວານ ພ່າຍໜີຈາກຄວາມທຸກ
ຍາກລຳບາກແລະຄວາມຮຸນແຮງໃນແຜ່ນດິນແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະມີຫຼາຍໆ
ຄົນ ໄດ້ສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມອຶດອັດບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ລໍຖ້າການ
ດຳເນີນງານ ທີ່ເຊື່ອງຊ້າໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງຄຳຕອບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ. ເມືອງ
ແຊນ ຢີຊີໂດຣ ແມ່ນເຂດຊາຍແດນທີ່ມີຜູ້ຄົນເຂົ້າອອກຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຊາຍແດນ
ທາງພາກພື້ນດິນຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທີ່ນັ້ນ ແມ່ນປະກອບ
ໃບສະໝັກ ປະມານ 100 ກໍລະນີ ສຳລັບພວກຂໍລີ້ໄພ ໃນແຕ່ລະວັນ.
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