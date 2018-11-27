ກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມ ເມດຕາ ແລະ ພິຈາລະນາ ການຂໍລີ້ໄພ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວບອກ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ຢູ່
ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມດ້ານການເມືອງ ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກອົບພະຍົບ ຈາກອາເມຣິກາກາງ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສະຫະ ລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າ
ມາໃນ ສະຫະລັດ.
“ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງສານແບບງ່າຍໆ ເຖິງພວກຂະບວນຄາຣາວານ ທີ່ບໍ່ເຄົາລົບ
ກົດໝາຍ ແລະເຖິງພວກລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ກຳລັງເດີຂະບວນ
ມຸ້ງໜ້າມາຊາຍແດນ ຂອງພວກເຮົາ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມ
ໃນລັດມິສຊິສສິບປີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນທີ່ງ່າຍດາຍ
ແທ້ໆເລີຍ ຫັນກັບຄືນດຽວນີ້ ກັບຄືນໄປບ້ານເກີດສະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ ພວກເຈົ້າ
ເຂົ້າມາ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກເກີດການປະທະກັນ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອ້ອມແອ້ມ
ເມືອງຂ້າມຊາຍແດນ ແຊນ ອີຊີໂດຣ ທີ່ແບ່ງແຍກ ເມືອງແຊນ ດີເອໂກ ຂອງສະຫະລັດ
ຈາກເມືອງ ທີຮວນນາ ຂອງເມັກຊິິໂກ. ພວກອົບພະຍົບກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຢ່າງ
ສັນຕິ ຕໍ່ການລໍຖ້າອັນຍາວນານ ສຳລັບການພິຈາລະນາ ຂໍ້ອ້າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນ
ການຂໍລີ້ໄພ ໃນເວລາ ພວກອົບພະຍົບບາງສ່ວນ ໄດ້ພາກກັນແຍກໂຕອອກໄປ ແລະ
ໄດ້ພະຍາຍາມທັບມ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ຢູ່ຊາຍແດນ. ສ່ວນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາດຕະເວນ
ຊາຍແດນ ຂອງສະຫະລັດ ຈຶ່ງໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ດ້ວຍແກັສນ້ຳຕາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນກຸ່ມ
ພວກອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖອຍກັບຄືນໄປ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການທຳງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ ແລະ
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງໄປປະຈຳ ການ ຢູ່ເຂດ
ຊາຍແດນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ເລື້ອງ ການນຳໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ
ທີ່ເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງນັ້ນ ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ສຳຄັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວບອກບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ອັນທີນຶ່ງ ແກັສນ້ຳຕາ ເປັນ
ແບບ ຂອງແກັສນ້ຳຕາ ທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງແທ້ໆເລີຍ. ມັນປອດໄພແທ້ໆ.”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ອ້າງວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ 3 ຄົນ “ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໜັກ ຍ້ອນຖືກກ້ອນຫີນ ແລະກ້ອນດິນ.”
ມີຖະແຫລງການ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັນ
ໂດຍຫົວໜ້າກຳມາທິການ ພາສີ ແລະ ປົກປ້ອງຊາຍແດນ ທ່ານເຄວິນ ເມັກອາລີແນນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ້ອນຫີນ ແຕ່ໄດ້ ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮ້າຍແຮງແຕ່ຢ່າງໃດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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