ວັນຈັນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນພຶດສະພາ ແມ່ນເປັນວັນ Memorial Day ຊຶ່ງເປັນວັນທີ່ໃຫ້ກຽດແກ່ພວກຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບຂອງສະຫະລັດ.
ວັນ Memorial Day ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນພັກຂອງລັດຖະບານກາງ ຕົກໃສ່ວັນຈັນທີ 30 ພຶດສະພາ.
ຕະຫຼາດການເງິນກໍເປັນກິດຈະການ ແລະປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈະໄປຮ່ວມພິທີລະນຶກເຖິງທີ່ສຸສານແຫ່ງຊາດອາລິງຕັນ.
ການເດີນສວນສະໜາມພາເຣດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຈະກັບຄືນມາຢູ່ຖະໜົນຄອນສຕີຕຸຍເຊິນ (Constitution Ave) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຢຸດເຊົາມາເປັນເວລາ 2 ປີຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຊາວອາເມຣິກນຈຳນວນນຶ່ງ ລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍການໄປຢ້ຽມອະນຸສອນສະຖານລະນຶກເຖິງສົງຄາມປາງຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ກໍໄປຢ້ຽມສຸສານ ແລະວາງພວງມາລາໃສ່ຂຸມຝັງສົບ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຈະເຫັນຂະບວນລົດຈັດທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນການລະນຶກເຖິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນ Memorial Day. ປີນີ້ ຂະບວນລົດຈັກແມ່ນເອີ້ນວ່າ Rolling to Remember ແລະໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫ້ຮວມທັງການສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ວິກິດການຂ້າໂຕຕາຍໃນໝູ່ພວກນັກລົບເກົ່າ.
Rolling to Remember ກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນວ່າ “ການຂີ່ລົດຈັກ” ຂອງພວກຕົນໃນວັນເສົາ ຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຈັດຂຶ້ນເພື່ອ
“ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົວໃຫ້ແກ່ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບພວກນັກລົບເກົ່າຂອງປະເທດ ແລະທວງໃຫ້ມີການເອົາມາດຕະການ ສຳລັບສະມາຊິກທີ່ຫາຍສາບສູນຂອງກອງທັບ 82,000 ຄົນ ຕະຫຼອດເຖິງການສ້າງຄວາມຕືນຕົວໃຫ້ແກ່ພວກນັກລົບເກົ່າ 22 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການຂ້າໂຕຕາຍໃນແຕ່ລະມື້.”
ນອກນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍໆຄອບຄົວໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອກິນເຂົ້າປ່າຫຼືປິກນິກໃນວັນ Memorial Day ໃນຂະນະທີ່ມີການຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງລະດູຮ້ອນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.