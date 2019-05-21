ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປອະທິບາຍໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຟັງກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານທີ່ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານເປັນຜູ້ເຮັດນັ້ນ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມປິດລັບ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ນອນໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຈະໄປຍັງຫ້ອງການ ຂອງລັດຖະສະພານັ້ນມີ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ແພັດທຣິກ ຊານາແຮນ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະນາຍພົນໂຈເຊັຟ ດັນຝອດ, ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ.
ພວກທ່ານມີແຜນທີ່ຈະໂອ້ລົມ ກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພາຍຫລັງທີ່ມີການສະແດງຄວາມສົງໄສຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດອອກມາໄດ້ຫລາຍວັນ ວ່າ ອີຣ່ານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຕໍ່ສະຖານີສູບນ້ຳມັນຂອງຊາອູດີສອງແຫ່ງ ແລະໄດ້ທຳລາຍກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ 4 ລຳ ກ່ອນໜ້າ ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ “ມີຄວາມເປັນປໍລະປັກແຮງຫຼາຍ” ແລະ ສະຫະລັດຈະບໍ່ມີທາງເລືອກ ນອກຈາກທຳການຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງອີຣ່ານ “ດ້ວຍກຳລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ, ທ່ານ ຈາວາ ຊາຣິຟ (Java Zarif) ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການຍຸຍົງແບບເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ” ໂດຍເຕືອນທ່ານ ທຣຳວ່າ “ອີຣ່ານຢືນ ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍມາໄດ້ 1 ພັນປີແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ເກັ່ງກ້າທັງຫລາຍໄດ້ຫັບຫາຍໄປໝົດ,” ຊຶ່ງລວມມີ ເຈັງກິສ ຄານ (Genghis Kahn) ແລະ ອາເລັກສັນເດີ ເດິ ເກຣດ (Alexanader the Great). “ຈົ່ງພະຍາຍາມນັບຖືມັນ. ມັນເຮັດໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊາຣິຟ (Zarif).
ສະພາມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ, ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ (Linsey Graham) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລ້ວ, “ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໃນຫລາຍໆອາທິດຜ່ານມານີ້ ອີຣ່ານໄດ້ໂຈມຕີທໍ່ນ້ຳມັນ ແລະກຳປັ່ນຂອງປະເທດອື່ນໆ ແລະໄດ້ສ້າງກະແສໄພນາບຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອີຣັກ.”
ທ່ານ ແກຣມຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ “ຄວາມຜິດແມ່ນນອນຢູ່ນຳຝ່າຍພວກອີຣ່ານ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ນຳສະຫະລັດ ຫລືຢູ່ນຳປະເທດໃດໝົດ. ຖ້າຫາກການນາບຂູ່ຂອງອີຣ່ານຕໍ່ພະນັກງານອາເມຣິກັນ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຕໍ່ມັນ. ຈົ່ງຢືນຢູ່ຫັ້ນ ຢ່າຖອຍ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງສະພາສູງ, ທ່ານ ທີມ ເຄນ, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະເປັນການບ້າຄັ່ງສຳລັບສະຫະລັດ ທີ່ຈະໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດສົງຄາມອີກອັນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ໃນເວລານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນເລື້ອງຫາຍະນະທີ່ຈະໄປເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ແລະ, ຕາມມຸມມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ໂດຍເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ວ່າຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ…. ມັນແມ່ນລັດຖະສະພາຈະເປັນຜູ້ທີ່ປະກາດສົງຄາມ, ບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ. ມັນບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະເລີ້ມປະຕິບັດມັນໂລດ. ມັນບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ, ໂດຍການໃຊ້ການເກາະຜິດຫລາຍໆອັນ, ຈະເປັນຜູ້ນຳພາພວກເຮົາແບບຜິດພາດໄປສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງສົງຄາມທີ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ