ສື່ມວນຊົນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ໄດ້ລັກເອົາແຜນການນິວເຄລຍ ອອກຈາກ ເຕຫະຣ່ານ

ພວກນັກສືບອິສຣາແອລ ໄດ້ທັບມ້າງສາງເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງອີຣ່ານເຂົ້າໄປແລ້ວລັກເອົາ
ເອກກະສານຫຼາຍສິບພັນໜ້າ ແລະແຜ່ນສຽງຊີດີບັນທຶກຄອມພິວເຕີ ເກືອບ 200 ແຜ່ນ
ກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ອິງຕາມລາຍງານຂອງສື່ສານສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມນິວຢອກທາຍມ໌ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວເລື້ອງນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນສະບັບວັນອາທິດວານນີ້. ເຫດຜົນສ່ວນຶ່ງກໍແມ່ນວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາ
ມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ໃຊ້ເອກກະສານເຫລົ່ານີ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ກັບອີຣ່ານ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຍັງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ອີຣ່ານຍັງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢູ່ ທີ່ຈະສ້າງລະ
ເບີດນິວເຄລຍໃນອານາຄົດ.
ໜັງສືພິມທາຍມ໌ ກ່າວວ່າ ພວກນັກຂ່າວສະຫະລັດສາມຄົນ ໄດ້ກວດເບິ່ງເອກກະສານ
ທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ດ້ວຍການເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານອິສຣາແອລ. ໜັງສືພິມ
ນັ້ນກ່າວວ່າ ປາກົດວ່າ ອີຣ່ານມີເຈດຕະນາຢູ່ສະເໝີ ທີ່ຈະສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ເຖິງ
ແມ່ນຈະໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າຢູ່ເລື້ອຍມາ ວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຈຸດ
ປະສົງ ໃນທາງສັນຕິພົນລະເຮືອນກໍຕາມ.
ແຕ່ໜັງສືພິມທາຍມ໌ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນເອກກະສານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງ
ເປັນອິດສະຫຼະ ວ່າແມ່ນຂອງແທ້ ໂດຍກ່າວວ່າສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເອກກະສານມີອາຍຸ
ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ປີແລ້ວ.
ໜັງສືພິມນັ້ນລາຍງານວ່າ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລືອກເອົາໜັງສືພິມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ
ພວກນັກຂ່າວເຫັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເອກກະສານທີ່ອະນຸໂລມອີຣ່ານ ອາດຖືກປະປ່ອຍ.
ສ່ວນອີ່ຣ່ານແມ່ນໄດ້ເອີ້ນເອກກະສານນັ້ນວ່າປອມແປງ. ບໍ່ມີຄຳເຫັນໃດໆຈາກອິສຣາ
ແອລ ຫຼືສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມທາຍມ໌ລາຍງານວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ລັກອອກມານັ້ນ ເນັ້ນໜັກໃສ່
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອີຣ່ານໃນການຕິດຕ້ັງຫົວລະເບີນິວເຄລຍໃສ່ລູກສອນ
ໄຟຊາຮັບ 3.
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