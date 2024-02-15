ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍຄາສ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີຂອງສະພາສູງພາຍໃນສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານດ້ວຍຄະແນນສຽງດຽວ, ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ຈາກປະເທດ ເມັກຊິໂກ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການດຳເນີນຄະດີແມ່ນມີກຳນົດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ຈັດການຟ້ອງຮ້ອງສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນ ດຳເນີນໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ທ່ານ ມາຢໍຄາສ ນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການໄປທົ່ວຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາສູງ 100 ຄົນ, ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄະນະຕຸລາການ.
ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ, ຫຼືວ່າຈະມີຫຼັກຖານໃດໆຖືກນຳສະເໜີບໍ່ນັ້ນ, ແມ່ນເປັນຄຳຖາມທີ່ເປີດຢູ່.
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນຄືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ 214 ຕໍ່ 213 ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ, ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດກຳຄະແນນສຽງ 51 ຕໍ່ 49 ນຳໜ້າໃນສະພາສູງ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຟ້ອງຮ້ອງທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນ ໃນຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
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