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ສຫລ ຈະສືບຕໍ່ ກົດດັນ ເກົາຫຼີເໜືອ ສຸດຂີດ ກ່ອນການພົບປະ ສຸດຍອດ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ

ຄົນກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ (ຂວາ) ແລະປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼິໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ຢູ່ກາງ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ຊ້າຍມື.

ທີ່​ປຶກສາດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ວໍຊິງ​
ຕັນໄດ້ “ຕັດສິນໃຈ” ແລ້ວ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນນະ​ໂຍບາຍ​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດຕໍ່​ເກົາ
ຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວປົດອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.

ນາຍ​ພົນ H.R. ​ແມັກ​ມາສ​ເຕີໄດ້​ເດີນທາງໄປນະຄອນ​ນິວຢອກ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງາ​ນຕໍ່​ບັນດາ​
ເອ​ກອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດທີ່ປະ ກອບດ້ວຍ
15 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ທັງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ
​ຂ່າວ​ວ່າ ວິທີການ​ຂອງລັດຖະບານ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ ໜັກຂອງສາ​ກົນ ພວມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ.

ທ່ານ​ແມັກ​ມາສ​ເຕີ​ກ່າວ​ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາໄດ້​ຂໍໃຫ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອ
ຂອບ​ໃຈຕໍ່​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ໃນການ​ປຸ້ມລຸມສາມັກຄີ ​ແລະການຕັດສິນໃຈ ຊຶ່ງບັດ​
ນີ້ ​ພວກ​ເຮົາ​ມາຮອດ​ຈຸດ​ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ອາດສາມາດ​ ສືບຕໍ່ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງ​ການ​
ທູດ ​ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດ​ປອດ​ນິວ​ເຄລຍຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ
​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ​ທີ່​ຈະດຳເນີນຕາມເສັ້ນທາງ​ດັ່ງກ່າວ​."

ທ່ານ​ແມັກ​ມາສ​ເຕີກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກກາ​ນທູດ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​
ໃຈ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ທີ່ຈະທຳການປຸກລະດົມເພື່ອ​ກົດ​ດັນຕໍ່ໄປ​.

ທ່ານ H.R. ແມັກມາສເຕີ ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ນະຄອນມິວນິກ ປະເທດເຢຍຣະມັນ ທີ 17 ກຸມພາ 2018.
ທ່ານ H.R. ແມັກມາສເຕີ ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ນະຄອນມິວນິກ ປະເທດເຢຍຣະມັນ ທີ 17 ກຸມພາ 2018.

ທ່ານ​ແມັກ​ມາສ​ເຕີ​ກ່າວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດຕ່າງກໍ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາມີ​ຄວາມ​
ຫວັງ​ໄປໃນແງ່ດີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂອກາດ​ນີ້ ​ແຕ່​ພວກເຮົາ​ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ທີ່​ຈະ​ສືບຕໍ່ການປຸກ
ລະດົມເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າ​ງເຕັມທີ່ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ຄວາມ​ເວົ້າ​ທີ່​ກົງກັນ​ກັບ
​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ​ແລະ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ໄປ​ສູ່​ການປົດອາວຸດ ນິວ​ເຄລຍ.”

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວທີ່ ໄນຈີເຣຍ ວັນທີ 12, 2018.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວທີ່ ໄນຈີເຣຍ ວັນທີ 12, 2018.

ສະຫະ​ລັດ ກ່າວ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ຍິນ​ ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ
ນັບ​ແຕ່​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະດ້ວຍຕົນ​ເອງ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ໂດດດ່ຽວຂອງ​ພຽງ​ຢາງ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ. ທ່ານ​ແມັກ​ມາສ​ເຕີບໍ່​ໄ​ດ້ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ
​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງນີ້.

ລັດຖະມົນຕີພິເສດຈີນ ທ່ານແຢງ ເຈຈີ (ຂວາ) ພົບປະກັບທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຈຸງ ເອີຍ-ຢົງ ທີ່ບ້ານຕ້ອນຮັບແຂກ ດຽວຢູໄຕ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ປະເທດຈີນ ທີ 12 ມີນາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີພິເສດຈີນ ທ່ານແຢງ ເຈຈີ (ຂວາ) ພົບປະກັບທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຈຸງ ເອີຍ-ຢົງ ທີ່ບ້ານຕ້ອນຮັບແຂກ ດຽວຢູໄຕ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ປະເທດຈີນ ທີ 12 ມີນາ 2018.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ​ທິລ​ເລີສັນ ທີ່​ຢ້ຽມຢາມ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ
ກ່າວ​ວ່າ ​ສະຫະລັດ​ຄາດ​ວ່າ “ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຢ່າງ​ໃດ​ຢ່າງ​ນຶ່ງໂດຍ​ກົງ​” ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.
ທ່ານ​ປາກົດ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ແຕ່ຢ່າງໃດ ທີ່ບໍ່​ມີ​ການ​ຕອບ​ຮັບ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ
ຕໍ່​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງທ່ານ​ກິມ​ ​ໃນ​ການ​ພົບປະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳທັງ​ສອງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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