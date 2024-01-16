ສະຫະລັດ ລະນຶກເຖິງວັນພັກ ທ່ານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ

ສະຫະລັດໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກ ທ່ານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ (Martin Luther King Jr.) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍການສວນສະໜາມພາເຣດ, ພິທີສວດມົນ ແລະກິດຈະກຳອາສາສະໝັກ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນສັນ ຍາລັກ ໃຫ້ແກ່ມື້ລາງຜູ້ນຳສິດທິພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ ຟີລາບັນແດນສ໌ (Philabundance), ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານອາຫານທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນ ຟີລາເດລເຟຍ (Philadelphia), ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາໝາກແອັບເປິ້ນ ໃສ່ກ່ອງບໍລິ ຈາກ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາແບບເປັນກັນເອງກັບຄົນງານໃນອົງການບັນເທົາຄວາມອຶດຫິວ.
ໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາ ໃຕ້, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣີສ (Kamala Harris) ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ສຽງຂອງພວກເຂົາເພື່ອສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີເສລີພາບພື້ນຖານ.
"ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງໃນລັດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ພວກຫົວຮຸນແຮງໂຈມຕີສິດເສລີພາບອັນສັກສິດ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ," ທ່ານນາງ ແຮຣີສ ກ່າວ. "ພວກເຂົາຜ່ານກົດຫມາຍເພື່ອຫ້າມການປ່ອນບັດ, ຈໍາກັດການລົງຄະ ແນນສຽງລ່ວງໜ້າ ແລະຈໍາກັດການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ອນລັດຢູ່ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ."
ທ່ານນາງໄດ້ຮ້ອງທ່ານ ຄິງວ່າ "ຜູ້ມີວິໄສທັດທີ່ເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະຫຼຸດຜົ້ນຈາກສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່," ແລະພັນລະນາວ່າ ທ່ານເປັນ "ຜູ້ຈັດຕັ້ງທີ່ຂັບເຄື່ອນຄວາມຄິດ, ຫົວໃຈ ແລະຈຸດຢືນຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາ."
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ