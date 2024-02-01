ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານມຽນມາ 3 ປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໂດຍພວກທະຫານເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ແລະໄດ້ລະບຸໂຕ 4 ສ່ວນບຸກຄົນແລະ 2 ອົງການ ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນແນໃສ່ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ຕໍ່ຕ້ານພົນລະເຮືອນ ແລະພວກທີ່ສະໜອງວັດຖຸ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການຜະລິດອາວຸດຢູ່ໃນມຽນມາ ທີ່ຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າພະມ້າ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ຊເວ ບແຢນ ພີຢູ (Shwe Byain Phyu) ພ້ອມທັງເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ທ້າວທຽນ ວິນ ຊໍ ແລະເມຍຂອງລາວ ພ້ອມກັບລູກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ 2 ຄົນ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການປະກາດ ການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫ້າດາວ ຂອງມຽນມາ.
ມີລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດທັງສອງນີ້ ແມ່ນຍັງຮັກສາຄວາມສຳພັນ ກັບບໍລິສັດຖືຫຸ້ນເສດຖະກິດມະຫາຊົນມຽນມາ ຫຼື MEHL ຊຶ່ງຄວບຄຸມໂດຍພວກທະຫານ ຫລື ທັດມາດໍ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນເວລານີ້. ພວກທະຫານມຽນມາໄດ້ເພິ່ງພາກິດຈະກຳທາງດ້ານທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ.
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດທັງສອງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ໄດ້ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະວັດຖຸອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຂົາ ກັບບໍລິສັດ MEHL.
ການລົງໂທດໃນມື້ນີ້ ໄດ້ສັ່ງກັກຊັບສິນໃດກໍຕາມຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຕິດຕໍ່ຄ້າຂາຍກັບພວກເຂົາ.
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