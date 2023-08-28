ທະຫານມາຣີນຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຫ້າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ເມື່ອເຮືອບິນອອສເປຣ (Osprey) ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ຢູ່ບໍລິເວນເກາະທາງພາກເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ສາມຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດເທິງເກາະເມລວີລ (Melville) ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະອີກຫ້າຄົນໃນຈໍານວນ 23 ຄົນຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ມີອາການບາດເຈັບສາຫັດ ໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປຫາເມືອງດາວິນ (Darwin) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເປັນໄລຍະທາງ 50 ໄມລ໌ ເພື່ອປິ່ນປົວຮັກສາ.
ຂະນະດຽວກັນ ເຮືອບິນ ກໍໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກເມືອງດາວິນ ເພື່ອກອບກູ້ເອົາຜູ້ລອດຊີວິດໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆໃນບໍ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາຂອງທະຫານມາຣີນສະຫະລັດທັງ 15 ຄົນ ທີ່ໂດຍສານຢູ່ເທິງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່ເທິງເຮືອບິນບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບ Predators Run, ເຊິ່ງລວມມີທະຫານ 2,500 ຄົນ ຈາກສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະຕີມໍຕາເວັນອອກ ເຂົ້າຮ່ວມ.