ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ຢູເຄຣນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເຄຣນທີ່ຈະບຸກເຈາະຜ່ານແນວປ້ອງກັນຂອງຣັດເຊຍໃນໄວໆນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກໍາລັງການຍິງທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານຄື ລົດຖັງ ເອັມ 1 ເອແບຣມສ໌ (M1 Abrams) ທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດ 31 ຄັນ ທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນເດືອນມັງກອນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ໄດ້ປະກາດການສົ່ງມອບລົດຖັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຂອງ 50 ປະເທດໃນກຸ່ມທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ນຳໂດຍສະຫະລັດ ໃນເຢຍຣະມັນ ໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍລະບຸວ່າແນວໂຮມ “ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຍົກຍ້າຍທຸກຢ່າງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ໃນປັດຈຸບັນ."
"ນັ້ນຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງລົດຫຸ້ມເກາະທີ່ໜ້າຢ້ານກົວອີກອັນນຶ່ງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບ [ລົດຖັງເລໂອປາດ (Leopard) ທີ່ຜະລິດໂດຍເຢຍຣະມັນ] ທີ່ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ," ທ່ານກ່າວຕື່ມ.
ໂດຍການກ່າວຄຳເຫັນແຍກກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຄົນນຶ່ງໄດ້ບອກນັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບລັດຖະມົນຕີວ່າ, ລົດຖັງຂອງສະຫະລັດແມ່ນຢູ່ໃນຢູໂຣບແລ້ວ ແລະຈະເລີ່ມຂ້າມເຂົ້າໄປໃນຢູແຄຣນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ກອງກຳລັງຢູເຄຣນໄດ້ເລີ່ມຝຶກຊ້ອມໃສ່ລົດຖັງ ເອັມ 1 ເອແບຣມສ໌ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນປະມານ 200 ຄົນ ຍັງສືບຕໍ່ຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຳນານ ຈົນກວ່າລົດຖັງຈະພ້ອມສຳລັບການຈັດສົ່ງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລົດຖັງ ເອັມ 1 ເອແບຣມສ໌ ຈະຖືກສົ່ງໄປ ໃນລະດູໜາວ.