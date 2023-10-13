ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ມີທ່າທາງວ່າອາດຈະເປັນການທົດສອບ ເບິ່ງການກະທຳແບບ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາຂອງຮາໂນ່ຍ ລະຫວ່າງປັກກິ່ງ ແລະວໍຊິງຕັນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກວິເຄາະ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມແລະຈີນພວມກະກຽມການພົບປະທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳພັກຄອມມູນິສຫວຽດນາມ ທ່ານຫງວຽນ ຟູ ຈອງ ແລະທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫຼືຕົ້ນເດືອນພະຈິກຈະມານີ້.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດໂດຍປັກກິ່ງ ຫຼືຮາໂນ່າຍເທື່ອ.
ສະຖານທູດຈີນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກໍບໍ່ຍອມຕອບການຂໍຄວາມເຫັນແລະຂໍໃຫ້ສົ່ງຄຳຖາມໄປຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ປັກກິ່ງ. ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຫວຽດນາມ ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະປະສຽງໄວ້ ນຳບ່ອນຝາກຂໍ້ຄວາມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆ.
ຮາໂນ່ຍໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນກັບວໍຊິງຕັນ ຂຶ້ນເປັນພາຄີຍຸດທະສາດແບບ
ກວມລວມຮອບດ້ານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມສຳພັນກັບສະຫະລັດ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບຈີນ ໃນການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ ໃນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານສີ ແມ່ນເປັນການທົດສອບ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ນະໂຍບາຍໄມ້ໄຜ່” ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຮາໂນ່ຍ ລະຫວ່າງມະຫາອຳນາດທີ່ພວມແຂ່ງຂັນກັນ.
ທ່ານເລ ຮອງ ຫຽບ ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ທີ່ສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ໃນສິງກະໂປ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຫວຽດນາມໃນອາທິດນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງ ຮູ້ສຶກບໍ່ “ສະບາຍໃຈ” ທີ່ເຫັນຫວຽດນາມໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນແລະໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະຫະລັດ.
“ການຢ້ຽມຢາມທີ່ອາດມີຂຶ້ນຂອງທ່ານສີ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນ ເພື່ອຢ່າງໜ້ອຍກໍຮັກສາຄວາມກ້ຳເກິ່ງຂອງຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຕໍ່ສະຫະລັດແລະຈີນ ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນພະຍາຍາມດຶງເອົາຫວຽດນາມ ໄປເຂົ້າຂ້າງຈີນເລີຍ” ທ່ານຫຽບກ່າວ.