ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແພັດ ຊານາແຮນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພວມຫາທາງ “ສ້າງຄວາມເປັນເອກກະພາບລະຫວ່າງປະເທດ” ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າມືດ ຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ 2 ລຳຢູ່ອ່າວໂອມານ.
ທ່ານຊານາແຮນ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ປະຈັກແຈ້ງ ພວກເຮົາຕ້ອງ ມີແຜນການຮັບມື ຖ້າສະຖານະການຫາກຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ແຕ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສະຖານະການລະຫວ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້.”
ສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອີຣ່ານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແລະກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ນຳເອົາວີດີໂອທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອລາດຕະເວນຂອງອີຣ່ານປົດລະເບີດເຫຼັກກ້າ ທີ່ບໍ່ແຕກ ອອກຈາກຂ້າງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນໂກກຸກະ ຄູເຣເຈີສ (Kokuka Courageous).
ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເຈົ້າໂດຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລ ໂກກຸກະ ຊັງໂຢ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນອີກລຳນຶ່ງຊື່ ຟຣັອນ ອາລແທ (Front Altair) ແມ່ນບໍລິສັດຟຣັອນໄລນ໌ (Frontline) ຂອງນໍເວເປັນເຈົ້າຂອງ.
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຟຣັອນໄລນ໌ ທ່ານ Robert Hvide Macleod ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບພວກລູກເຮືອຂອງຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ແມ່ນຖືກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານ Macleod ກ່າວຕື່ມວ່າ ກຳປັ່ນຟຣັອນ ອາລແທ (Front Altair) ພວມໄຫລລ່ອງລອຍດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະຈະມີການໄປແກ່ເອົາໃນໄວໆນີ້.
ບໍລິສັດ ຟຣັອນໄລນ໌ (Frontline) ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນກູ້ໄພ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ່ໄດ້ໄປເຖິງກຳປັ່ນຟຣັອນ ອາລແທ (Front Altair) ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ແລະກຳປັ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ ອີກ 2 ລຳ ຈະໄປເຖິງກຳປັ່ນ ລຳດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ພ້ອມດ້ວຍທີມພວກນັກຊ່ຽວຊານ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ ເຮືອໄວໂຈມຕີຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ກຳປັ່ນແກ່ 2 ລຳທີ່ທາງບໍລິສັດນໍເວໄດ້ຈ້າງມານັ້ນ ແກ່ເອົາກຳປັ່ນຟຣັອນ ອາລແທ (Front Altair) ໄປ.
ພວກລູກເຮືອໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານຈັບໂຕໄປ ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນພົນລະເຮືອນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຮຸນໄດ ດູບາຍ (Hyundai Dubai) ໄປຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ.
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