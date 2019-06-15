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ສ​ຫລ ຫາ​ທາງສ້າງ​ ຄວາມ​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ ຂອງ​ໂລກ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຈາກອີ​ຣ່ານ

ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ກຳ​ລັງ​ ສ​ຫລ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຂອງກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ໂກ​ກຸ​ກະ ຄູ​ເຣ​ສ​ເຈີ​ສ ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ຖືກ​ລະ​ເບີດ ຢູ່​ອ່າວ​ໂອ​ມານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແພັດ ຊາ​ນາ​ແຮນ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະລັດ ພວມ​ຫາ​ທາງ “ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ” ໃນ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກ​ກາງ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ ຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ 2 ລຳ​ຢູ່​ອ່າວ​ໂອ​ມານ.

ທ່ານ​ຊາ​ນາ​ແຮນ ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ປະ​ຈັກ​ແຈ້ງ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ ມີ​ແຜນ​ການ​ຮັບ​ມື ຖ້າ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຫາກ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຕື່ມ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຕໍ່​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.”

​ຮັກ​ສາ​ການ ລມ​ຕ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແພັດ ຊາ​ນາ​ແຮນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຊາບ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ (ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019)
​ຮັກ​ສາ​ການ ລມ​ຕ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແພັດ ຊາ​ນາ​ແຮນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຊາບ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ (ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019)

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ອີຣ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່ານີ້ ແລະກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຕົນ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຮືອ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ປົດ​ລະ​ເບີດ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ ທີ່​ບໍ່​ແຕກ ອອກ​ຈາກຂ້າງກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໂກ​ກຸ​ກະ ຄູ​ເຣ​ເຈີ​ສ (Kokuka Courageous).

ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນເປັ​ນ​ເຈົ້າໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ ໂກ​ກຸ​ກະ ຊັງ​ໂຢ ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງຊື່ ຟ​ຣັອນ ອາ​ລ​ແທ (Front Altair) ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຟ​ຣັອນ​ໄລ​ນ໌ (Frontline) ຂອງ​ນໍ​ເວ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ.

ກຳ​ປັ່ນ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ພວມ​ຊີດ​ນ້ຳ ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ຖືກ​ລຸກ​ໄໝ້​ເປັນ​ໄຟ ຢູ່​ທະ​ເລ​ໂອ​ມານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019
ກຳ​ປັ່ນ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ພວມ​ຊີດ​ນ້ຳ ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ຖືກ​ລຸກ​ໄໝ້​ເປັນ​ໄຟ ຢູ່​ທະ​ເລ​ໂອ​ມານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ຟ​ຣັອນ​ໄລ​ນ໌ ທ່ານ Robert Hvide Macleod ກ່າວຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ ຊຶ່ງໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ຖືກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ເປັ​ນ​ຢ່າງ​ດີ.

ທ່ານ Macleod ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນຟ​ຣັອນ ອາ​ລ​ແທ (Front Altair) ພວມໄຫລ​ລ່ອງ​ລອຍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ​ຈະ​ມີ​ການ​ໄປ​ແກ່​ເອົາ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ບໍ​ລິ​ສັດ ຟ​ຣັອນ​ໄລ​ນ໌ (Frontline) ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ກູ້​ໄພ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນການ​ແກ່ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ກຳ​ປັ່ນຟ​ຣັອນ ອາ​ລ​ແທ (Front Altair) ​ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຂອງວັນ​ທີ 14 ມິ​ຖຸ​ນາ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ອີກ 2 ລຳ ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ກຳ​ປັ່ນ ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມິ​ຖຸ​ນາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທີມ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ເພື່ອກວດ​ກາ​ເບິ່ງກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ.

US Looks for 'International Consensus' to Global Threat from Iran
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ລິງໂດຍກົງ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໂດຍ​ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່​ວ່າ ເຮືອ​ໄວ​ໂຈມຕີ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ແກ່ 2 ລຳທີ່​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນໍ​ເວ​ໄດ້​ຈ້າງ​ມານັ້ນ ​ແກ່ເອົາກຳ​ປັ່ນຟ​ຣັອນ ອາ​ລ​ແທ (Front Altair) ໄປ​.

ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ໄດ້​ຖືກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ຈັບ​ໂຕ​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ຮຸນ​ໄດ ດູ​ບາຍ (Hyundai Dubai) ໄປ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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