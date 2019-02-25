ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳ
ລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປໃນ ເວເນຊູ
ເອລາ, ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ຂັບ
ໄລ່ລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອອກໄປ ໃນການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະ
ເທດ ບຣາຊິລ ແລະ ໂຄລອມເບຍ.
ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້, ບໍ່ໄດ້ສະເໜີວິທີທີ່ ສະຫະລັດ ອາດປະຕິບັດພາລະກິດການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນແນວໃດ
ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການໃຊ້ອາວຸດຕໍ່ຕ້ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, ສະຫະລັດ ຈະພິຈາລະນາການກຳນົດມາດຕະ
ການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມກົດດັນຕໍ່
ທ່ານ ມາດູໂຣ ໃຫ້ລາອອກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ, ທ່ານ ຮວນ
ກວາອີໂດ, ເຊິ່ງແມ່ນປະທານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ຖືກພິຈາລະ
ນາໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ຫຼາຍສິບປະເທດອື່ນໆວ່າເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຄາຣາກັສ ນັ້ນ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ມາດູໂຣ ວ່າຜະເດັດການ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ໝັ້ນໃຈວ່າ ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ຈະແນ່ໃຈວ່າວັນທີ່ເຫຼືອຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ກຳ
ລັງຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ທຳການປະຊຸມກັບທ່ານ ກວາ
ອີໂດ ໃນວັນຈັນວານມື້ນີ້ ແລະ ຜູ້ພາກພື້ນຄົນອື່ນໆໃນນະຄອນຫຼວງ ໂບໂກຕາ ຂອງ
ປະເທດ ໂຄລອມເບຍ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນຍຸດທະຍາດຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະ
ວິທີທີ່ຈະນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນ ເວເນຊູເອລາ, ບ່ອນທີ່ສະບຽງອາຫານ ແລະ
ຢາກຳລັງຈະໝົດໄປ.
ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ກີດກັ້ນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ ສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ,
ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນຂໍ້ອ້າງສຳລັບການໃຊ້ກຳລັງຮຸກຮານຂອງ ສະຫະລັດ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ຍິງລູກປືນໃສ່ພວກທີ່ພະ
ຍາຍາມນຳເອົາລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນ ເວເນຊູເອລາ, ໃນຂະນະທີ່ກອງ
ກຳລັງເຂດຊາຍແດນ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ລູກປືນຢາງໃສ່.
ອົງການ ໂຟໂຣ ເປຍາລ (Foro Penal), ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ຕິດຕາມຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ເວເນຊູເອລານັ້ນ, ໄດ້ລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ບຣາຊິລ ຕິດກັບ
ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜູ້ ເຄາະຮ້າຍຖືກຍິງໂດຍ
ສະມາຊິກທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອາລເຟຣັດ ໂຮເມໂຣ, ໄດ້ເອົາວິດີໂອລົງໃນທວິດເຕີທີ່
ເວົ້າວ່າ ຫຼາຍກວ່າຊາວຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
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