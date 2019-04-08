ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ ໄດ້ຕັ້ງສະພາການນຳໃໝ່ທີ່ປະ
ກອບມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ແລະບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າສັງຄົມ
ພົນລະເມືອງ ທີ່ຈະບໍລິຫານການປະຕິບັດການສັນຕິພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ລວມກຸ່ມ
ນັກສືບສວນສອບສວນ “ທີ່ມີປະສິດທິພາບ” ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາທີ່ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ກັບພວກກະບົດ ຕາລີບານ ເຂົ້າກັນ.
ໃນການກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຮອບປະຖົມມະເລີກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຖືກມີຊື່ວ່າ “ສະພາ
ການນຳເພື່ອການປະນີປະນອມ” ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານ ການີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ມີຄວາມຫວັງໃນຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃຕ້ “ຄວາມຄຸມ” ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະນຳ
ໄປສູ່ການສິ້ນສຸດການນອງເລືອດຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ.
ສະຫະລັດໄດ້ພົວພັນກັບກຸ່ມກະບົດ ອິສລາມ ນັ້ນໃນການເຈລະຈາໂດຍກົງ ນັບແຕ່
ທ້າຍລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອສິ້ນສຸດສົງຄາມ 18 ປີ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່
ເປັນການແຊກແຊງທາງທະຫານທີ່ຍາວນານສຸດ ຢູ່ນອກປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ.
ມັນມີຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຂະບວນການສັນຕິພາບ ໃນທີ່ສຸດຈະນຳໄປສູ່ການ
ສົນທະນາພາຍໃນ ອັຟການິສຖານ ທີ່ປະກອບມີພວກກະບັດຕາລິບານ ແລະ ຢຸດ
ເຊົາການເປັນສັດຕູກັນຫຼາຍປີ.
ແຕ່ວ່າການສົນທະນາກັນໃນປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມ
ກະບົດ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຖອນຕົວຂອງ ອາເມຣິກ ແລະ ກອງກຳລັງເນໂຕ
ເພື່ອເປັນການຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ພວກ ຕາລິບານ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນແດນ ອັຟການິສ
ຖານ ຈາກການເປັນທີ່ຫຼົບລີ້ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ.
ນັກການທູດ ອາເມຣິກັນ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລິຊາດ ໄດ້
ນຳພາບັນດານັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ໃນການເຈລະຈາກັບພວກ ຕາລິບານ. ຫຼັງ
ຈາກການພົບປະຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອລ້າສຸດໃນຕົ້ນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຄາລິ
ຊາດ ໄດ້ປະກາດວ່າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບການຖອນທະ
ຫານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງພວກ
ຕາລີບານ.
ແຕ່ທ່ານຄາລິຊາດ ຜູ້ທີ່ເປັນທູດພິເສດແກ່ການປອງດອງ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເນັ້ນ
ໜັກເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຸ່ມ ຕາລິບານ
ໃນການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ອັຟການິສຖານ ແລະການຢຸດຍິງຮອບດ້ານ.
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